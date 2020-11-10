В Європі знищують мільйони заражених норок. Що відбувається на "хутрових" фермах в Україні?

Коли наприкінці грудня 2019 року у маловідомій китайській провінції спалахнула епідемія коронавірусу, ніхто й гадки не мав, що за три місяці вірус дістанеться до України, а ще через дев'ять місяців кількість випадків зараження наблизиться до 500 тисяч осіб.

На початку літа на кількох фермах у Європі та США виявили, що норки теж хворіють на коронавірус і цей вірус від тварин передається до людей.

Після того як в Іспанії коронавірусом заразилися сім працівників ферми, епідеміологами було проведено тестування норок, результати якого показали що 87% тварин заражені вірусом. Аби попередити подальше поширення коронавірусу, влада Іспанії прийняла рішення знищити майже 93 тисячі норок.

На початку листопада Міністр охорони здоров'я Данії, яка є найбільшим у світі виробником норкових шкурок (частка ринку 25% або 730 млн доларів), заявив, що майже 400 данців у регіоні, де велика кількість норкових ферм, були заражені штамом вірусу, що походить саме від норок.

Більше того, цей вірус має мутації, які послаблюють здатність до вироблення антитіл в організмі людини. Через це уряд Данії прийняв рішення знищити 17 мільйонів норок на понад тисячі ферм по всій країні.

За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ), на сьогодні коронавірус виявлено, в норок які вирощуються також в Нідерландах, Швеції, Італії та США.

В Україні на фермах вирощують близько 1,1 млн норок.

Наразі у профільній асоціації заявляють, що фермери дотримуються всіх карантинних заходів і поки жодного випадку захворювання серед працівників не зафіксовано.

Хутровий бізнес в Україні

На кінець 2019 року в Україні було зареєстровано 37 ферм які можуть вирощувати норок, але фактично працювало менше десятка. Попри це, частка української хутрової продукції на світовому ринку складає 1%.

На 6 фермах, які об’єднує Асоціація звірівників України, вирощують 1,1 мільйона тварин, що становить приблизно 95% всього українського ринку. Вся продукція йде на експорт.

Ще декілька ферм вирощують тварин виключно для внутрішнього ринку.

Щорічний приріст кількості норок на фермах становить в середньому 20%.

"Підприємства, які працюють в галузі – нові сучасні ферми, які збудовані 6-7 років тому. У будівництво інвестовано близько 310 мільйонів доларів. Це дуже високодохідна галузь сільського господарства.

Інвестиції в 1 гектар складають близько 500 тисяч євро, дохідність з гектара – 250-300 тисяч євро у той час, коли по інших галузях сільського господарства – від 700 до 3,5 тисяч", – розповів у коментарі ЕП президент Асоціації звірівників України Володимир Федина.

Як зазначають в Асоціації, українські ферми пройшли стандартизацію та мають сертифікати добробуту норок WelFur. Без цього сертифікату неможливо реалізовувати продукцію на зовнішніх ринках.

За словами Федини, кожного року галузь приносить близько 70 млн доларів валютної виручки, а з 1 га власники ферм сплачують близько 185 тис грн податків та зборів.

Таким чином за рік представники галузі направляють до бюджету близько 30 млн грн.

Через більш дешеву робочу силу середня собівартість вирощування норок в Україні – 20 доларів. В той час як в Польщі – 30 доларів, а в Данії – 30-40 доларів.

Два роки тому данські інвестори планували збудувати кілька норкових ферм в Україні. Вони готові були вкласти 500 млн доларів. Це могло збільшити обсяг ринку в Україні у п’ять разів, адже на той час сума інвестицій в галузь складала близько 106 млн доларів.

Данці хотіли побудувати декілька сучасних ферм, а також комбікормовий завод, який би обслуговував ці ферми та завод з первинної обробки хутра. Кожна ферма мала б займати близько 25 га площі.

Коронавірус і норки

Напередодні в асоціації повідомили, що на українських норкових фермах не було випадків зараження працівників на коронавірус. Норок при цьому на вірус не тестували.

"Сьогодні у світі немає затверджених тест-систем для того, щоб тестувати саме цей тип захворювання у тварин. Зараз наукова спільнота вивчає питання доцільності розроблення таких систем та які заходи вживати у випадку підтвердження", – розповіла ЕП заступник голови Держпродспоживслужби Ольга Шевченко.

"Якщо в когось з працівників були підозри чи якісь симптоми, то ми проводили оперативні тестування і всі отримали негативні результати. Тому ми стверджуємо, що випадків захворювання немає", — уточнює Володимир Федина.

Він пояснює, що на норкових фермах дуже суворий карантинний режим, який був і раніше, ще до пандемії.

"Весь транспорт, який заїжджає на територію ферми, наприклад, привозить корми, проходить дезінфекцію. Працівники, які мають безпосередній контакт з тваринами, коли приходять на роботу роздягаються в одній роздягальні, залишають там свій одяг, проходять через душ і в іншій роздягальні їх чекає випраний робочий одяг, в якому вони працюють тільки на території ферми. В кінці зміни робочий одяг віддається на прання, а працівники проходять через душ і тільки тоді одягають свій одяг", – розповідає Федина.

З початку епідемії працівників ферм почали централізовано возити на роботу і додому, щоб мінімізувати сторонні контакти.

Загалом на норкових фермах в Україні працює близько 1,5 тисяч людей.

Через масовий забій норок у Данії, яка є найбільшим виробником норкових шкур у світі, ціна на зовнішніх ринках вже підскочила в середньому на 15-20%.

"Уряд Данії прийняв досить контроверсійне рішення – ліквідувати цілу галузь. Попри те, що ВООЗ, яка контролює ситуацію, ще не дала остаточних висновків", – вважає Федина.

Він уточнює, що йдеться про закриття норкових ферм у Данії. Після завершення пандемії їх діяльність в країні буде відновлена.

"Те, що ми стикнутися з цією проблемою – природно, бо питання мутацій зараз не є вивченим і чисто теоретично такі мутації можуть відбутися на будь-якій фермі не залежно від виду тварин.

Що стосується питання гуманності, то норки все одно вирощувалися для забою. Оскільки це масовий забій, то світ раптом звернув на це увагу", – розповідає член ради громадської організації "Єдина Планета" та учасник кампанії "ХутроOff" Мар’яна Хала.

На її думку, оскільки державні органи не перевіряють норкові ферми на наявність коронавірусу, то навіть зараз не виключена можливість, що випадки коронавірусу вже є. До того ж, власники ферм не зацікавлені повідомляти про такі випадки.

"В Україні він може бути вже давним-давно або його може не бути взагалі – виявити такі випадки складно. Можна буде тільки відслідковувати кількість захворювань серед працівників ферм, але ці статистичні дані ніхто не буде збирати – все буде залежати безпосередньо від кожного керівника ферми", – каже Хала.

Готуватися до найгіршого?

Спрогнозувати, як далі розвиватиметься ситуація і чи дістанеться норковий коронавірус до України – складно. Але зважаючи на те, що випадки захворювання серед цих тварин вже виявили на фермах багатьох країн світу, такий розвиток подій цілком ймовірний.

Світовими лідерами за кількістю хутрових ферм є Данія, Китай, Нідерланди, Польща та США. Разом вони забезпечують понад 70% світового ринку хутра. Найбільшими споживачами продукції таких ферм є Китай і Росія.

В Асоціації звірівників не виключають і найгіршого сценарію.

"У нашій галузі раніше не було випадків масових заражень, щоб доводилося знищувати тварин. Але ніхто ні від чого не застрахований і якщо брати крайню ситуацію, то наші фермери розраховують на підтримку держави, адже були інвестовані великі кошти не тільки в розбудову ферм, а й в інфраструктуру", – зазначає Федина.

Він додає, що в цивілізованих державах фермерам компенсують збитки, щоб вони можуть відновити діяльність.

Так, власники ферм в Данії отримують близько 25 доларів компенсації за кожну знищену тварину, незалежно від того, була вона хвора на коронавірус, чи ні.

Минулого року через спалах африканської чуми свиней у Запорізькій області на одному з підприємств довелося знищити усе поголів’я свиней — понад 8 тис. Компенсації від держави фермер не отримав.

Цього року Кабмін вперше переглянув систему державної допомоги аграріям на 2020 і наступні роки. Зокрема, вперше з’явився пункт "Компенсація підприємствам за знищене поголів’я свиней через захворювання на африканську чуму свиней (АЧС)".

Тобто, фермери, які вирощують свиней, можуть розраховувати на компенсацію, лише якщо ситуація 2019 року зі спалахом африканської чуми повториться в майбутньому.

Компенсацій фермерам, які вирощують норок, урядом не передбачена.

"Законодавство передбачає перелік хвороб, за якими держава компенсує збитки. Коронавірус не входить до цього переліку, тобто компенсації не передбачено", — підтверджує Ольга Шевченко.

Вона додає, що принаймні цього року коронавірус до переліку хвороб, за якими держава виплачуватиме компенсації, не додадуть:

"Це повинно бути рішення уряду і воно має бути науково обґрунтованим і базуватися на міжнародному законодавстві. Ця хвороба нова і вона не включена в жодний перелік хвороб, які мають відповідний статус, моніторяться і діагностуються".

"Зараз тривають наукові вивчення того, що підтип коронавірусу може передаватися тваринам. Ми спільно із МОЗ напрацьовуємо стратегію щодо тварин, які потенційно можуть бути сприйнятливі до цього підтипу коронавірусу.

Будуть розроблені рекомендації для фермерів по утриманню тварин в умовах пандемії для того, щоб у нас не трапилася така ситуація, як в країнах ЄС", – підкреслила Ольга Шевченко.

За її словами, сьогодні немає інших підтверджених випадків, що коронавірус може передаватися тваринам, окрім кількох випадків, коли вірус передавався домашнім котам і собакам від хворих господарів. Ці випадки були в Китаї та США. Тварини хворіли безсимптомно.

"Жодних даних про те, що заражені тварини потенційно можуть нести ризик людині у світі не було", – наголошує представниця Держспоживслужби.

За словами зоозахисниці Мар’яни Хали, навіть у разі закриття хутрових ферм в Україні це майже не позначиться на доходах бюджету.

"За інформацією самих хутровиків, хутрові виробництва забезпечують надходження 30 мільйонів гривень податків до бюджетів усіх рівнів щороку. За результатами 2019 року доходи загального фонду держбюджету склали 879,8 мільярдів.

Це значить, що надходження від хутрових виробництв складають 0,003% від загального бюджету, з чого можна зробити висновок, що ні держбюджет, ні громадяни не відчують наслідки закриття хутрових підприємств", – зазначає вона.