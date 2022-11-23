Виробник комп'ютерів HP скоротить 12% штату за три роки: причини

Виробник компʼютерів та принтерів HP Inc. очікує скорочення до 6 тис робочих місць до кінця 2025 фінансового року, або близько 12% свого штату на тлі зниження продажів ПК і ноутбуків.

Про це пише Reuters.

Виробник ПК також прогнозує нижчий, ніж очікувалося, прибуток за перший квартал, оскільки очікує нижчого попиту.

"Багато останніх проблем, які ми спостерігали у 22 фінансовому році, ймовірно, продовжаться ы в 23 фінансовому році", - заявила фінансовий директор Марі Майєрс.

За оцінками HP, вона понесе близько 1 мільярда доларів витрат, пов'язаних з реструктуризацією та іншими витратами, з яких майже 600 мільйонів доларів у 2023 фінансовому році, а решта розподілена між наступними двома роками.

Компанія, в якій працює близько 50 тис чоловік, заявила, що планує скоротити від 4 000 до 6 000 осіб.

Реструктуризація відбувається в той час, коли більшість компаній, включаючи Amazon, материнську компанію Facebook Meta Platforms Inc і Cisco Systems Inc, проводять значні скорочення штату співробітників, щоб пережити потенційний спад в економіці.

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Продажі ПК скоротилися з рекордних показників, досягнутих під час пандемії, оскільки домогосподарства і підприємства скорочують витрати в умовах найвищої за десятиліття інфляції, що чинить тиск на такі компанії, як HP і Dell Technologies.

Раніше в понеділок Dell повідомила про падіння виручки в третьому кварталі на 6%. Фінансовий директор компанії Том Світ заявив, що поточні макроекономічні фактори, включаючи інфляцію і зростання процентних ставок, будуть впливати на клієнтів в наступному році.

Нагадаємо:

Інтернет-гігант Amazon планує звільнити приблизно 10 000 чоловік - це стане найбільшим скороченням в історії компанії.

Компанія Meta Platforms заявила, що звільнить 13% свого штату, або більше 11 тисяч співробітників, у рамках одного з найбільших звільнень в цьому році: компанія стикнулась зі зростаючими витратами і слабким рекламним ринком.

Американська Meta Platforms Inc. планує розпочати масштабні звільнення цього тижня, що може стати найбільшим за нещодавню серію скорочень робочих місць у сфері технологій після швидкого зростання галузі під час пандемії.

Глава Meta Platforms (материнська компанія Facebook) Марк Цукерберг оголосив про плани значного скорочення бюджету компанії та реструктуризації.

Віднедавна власник та CEO Twitter, мільярдер Ілон Маск почав процес скорочення штату Twitter, про що він повідомив співробітників в електронному листі.

Економічна правда