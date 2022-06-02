Hewlett Packard Enterprise офіційно покидає РФ і Білорусь

Технологічна компанія Hewlett Packard Enterprise вирішила повністю піти з РФ і Білорусі.

Про це йдеться у заяві компанії.

У лютому компанія призупинила поставки і продажі у РФ і Білорусь.

З того часу компанія уважно стежила за ситуацією.

"Продовжувати діяльність у Росії та Білорусі для нас більше недоцільно", - кажуть в HPE.

"Ми продовжуємо впорядкований вихід нашого бізнесу, що залишився в цих країнах. Ми прагнемо до прозорого спілкування з членами нашої команди, клієнтами та партнерами, які постраждали, коли ми згортаємо бізнес-операції в двох країнах", - додали в компанії.

HPE - компанія, що спеціалізується на виробництві серверів, суперкомп'ютерів, систем зберігання даних та іншого обладнання для серверних систем.

HPE утворилася після розділення компанії HP на сервісну та продуктову компанію (власне, Hewlett Packard Enterprise) та компанію, що зосередилася на виробництві ПК та ноутбуків – HP.

У березні повідомлялось, що Hewlett Packard Enterprise зупинила бізнес в РФ та Білорусі.

Економічна правда