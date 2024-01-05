Українці стали страхувати власне житло вдвічі більше. Чому і від чого захищають квартири?

Страховики повідомили про збільшення попиту на страхування нерухомості. За останні кілька місяців продажі страхових полісів зросли в 2,5 рази, а кількість відповідних запитів – у 3-4 рази.

Основна причина збільшення попиту на страхування житла – намагання українців захистити своє майно від обстрілів, – зазначають в страховій компанії "ІНГО".

"Якщо в більшості страхових компаній всього світу воєнні ризики знаходяться у переліку виключень та форс-мажорів, то ми покриваємо такі ризики та виплачуємо відшкодування постраждалим від повітряних атак", – розповів директор з роздрібного бізнесу "ІНГО" Микола Матика. – "Ще минулого року ми створили спеціальний електронний страховий поліс, який, на жаль, стає все більш популярний через постійні обстріли з боку росіян. Придбати його можна онлайн за декілька хвилин".

Він відзначив, що для застрахованих компанія відшкодовує збитки, які сталися не лише через влучання ракет чи дронів або іншої летальної зброї, а й через падіння їх уламків або предметів. Також поліс покриває і стандартні ризики, такі як пожежі, залиття водою, стихійні лиха, вибух газу, крадіжки або інші протиправні дії.

"До початку повномасштабної війни найбільшою небезпекою для квартир було залиття, за яким ми проводили 90% всіх страхових виплат. Проте сьогодні найбільше запитів ми отримуємо саме на захист від війни", – підкреслив Микола Матика.

За словами експерта, страхову виплату за полісом страхування житла можна отримати у разі пошкодження як самої нерухомості, так і меблів, техніки, оздоблення, комунікацій тощо.

Розраховують збитки відповідно до реальної вартості майна без врахування зносу. Якщо пошкодження незначні, процес врегулювання буде проводитися за спрощеною системою. Це означає, що для отримання виплати потрібно надати лише мінімальний пакет документів.

В компанії відзначають, що давно відпрацювали всі процеси і виплати роблять максимально оперативно. Огляд пошкоджень спеціалісти проводять протягом 1-2 дні, що дозволяє майже одразу почати прибирання та відновлювання житла.

Калькуляцію вартості ремонту проводять протягом 2-3-х днів. А вже безпосередньо сама страхова виплата відбувається у термін до 10 днів.

Застрахувати можна квартири та приватні будинки (як власні, так і орендовані) на термін від 1 місяця до 1 року. Для оформлення полісу не потрібен документ на право власності. Він може знадобитися лише для отримання відшкодування у разі настання страхового випадку.

Проходити попередній огляд житла також не потрібно, а сам процес випуску страхового полісу відбувається онлайн та займає лічені хвилини. В договорі страхування є певні обмеження. Наприклад, не приймають на страхування нерухомість, що знаходиться в областях, наближених до лінії зіткнення.

Вартість страховки залежить від страхового покриття, тобто максимальної суми, на яке буде захищено майно. Найпростіший його варіант дає можливість отримати відшкодування збитків на суму 250 000 грн, а коштує така страховка приблизно як Автоцивілка (від 2 235 грн на рік).

Раніше страхова компанія повідомляла про нові страхові поліси для автомобілів, які дозволяють отримувати відшкодування за пошкодження в результаті обстрілів.