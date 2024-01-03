Возобновление блокады границы с Украиной: правительство Польши обещает принять все требования фермеров

Правительство Польши планирует принять все требования фермеров, которые были выдвинуты как условие для не возобновления блокады пункта пропуска "Медика-Шегини" на границе с Украиной с 4 января.

Об этом сообщает RMF24 со ссылкой на заявление заместителя министра сельского хозяйства Михала Колодзейчака.

"Министерство принимает все три требования фермеров и принимает их к реализации", - сказал он.

Колодзейчак напомнил, что речь идет о требованиях организации "Podkarpacka Oszukana Wieś" ("Обманутое село"), которая сегодня должна решить, будет ли возобновлять протест на переходе "Медика" с 4 января.

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В частности "Podkarpacka Oszukana Wieś" хочет ввести субсидии на кукурузу и увеличить кредитование фермеров до 2,5 миллиардов злотых.

"Речь идет о сохранении сельскохозяйственного налога на уровне 2023 года. Он повысился - зависит от цены на рожь. Здесь подготовлены изменения в Закон, которые должен принять Сейм. Те органы местного самоуправления, которые согласятся применять налоговые льготы (...), получат государственную компенсацию", - сказал Колодзейчак.

Напоминаем:

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Польские фермеры из организации "Обманутое село" заявили, что с 4 января собираются возобновить блокаду пункта пропуска "Медика-Шегини" на границе с Украиной.

"Мы не получили письменного подтверждения того, что наши требования будут выполнены, поэтому мы продолжаем протест", - заявил лидер организации Роман Кондрув.

Кондрув обещает, что на этот раз протест будет жестче - будут пропускать только по одному грузовику в час.

Польские фермеры требуют от правительства субсидий на кукурузу, ликвидных кредитов для фермеров и сохранения сельскохозяйственного налога на прошлогоднем уровне.

Фермеры из "Обманутого села" начали блокировать переход в Медыке с 23 ноября этого года.

24 декабря они заявили, что приостановят свою акцию протеста до начала января, а в случае выполнения их требований могут ее и не возобновить.