Понад 6,6 млрд грн податків та зборів сплатив WOG за 9 місяців 2023 року

Мережа АЗК WOG продовжує традицію публічного звітування про сплачені податки та збори. Так, сумарно компанія перерахувала до бюджетів усіх рівнів 6,619 млрд грн, що становить 0,6% зведеного бюджету за 9 місяців 2023 року.

У цю суму входить податок на прибуток, ПДВ від реалізованих товарів та послуг, роздрібний акциз, податок на доходи фізичних осіб, військовий збір, плата за землю, збір на обовʼязкове державне пенсійне страхування.

"Сьогодні кожна гривня податків, як ніколи важлива, адже це – зброя та забезпечення наших військових. Саме паливний ритейл започаткував традицію публічної звітності про сплачені податки. Так ми розуміємо задачу великих системних національних компаній, щоб формувати в суспільстві запит на прозорість та відкритість бізнесу, аби споживач мав можливість свідомо обирати відповідальний бізнес, як місце основної покупки", - підкреслив Микола Циркун, фінансовий директор мережі АЗК WOG.

Окрім цього, незважаючи на війну, мережа АЗК WOG продовжує виконувати свої зобов’язання перед кредиторами, і насамперед перед державними банками. Так, з моменту повномасштабного вторгнення компанія не тільки не зупинила виплати, а й вийшла з фінансової реструктуризації з державним Ощадбанком.

Як зазначив сам Ощадбанк, "...банк ухвалив рішення щодо припинення визнання кредитного портфеля групи компаній WOG проблемним та переведення клієнта на обслуговування в межах стандартних підходів та політик як стабільно працюючого бізнесу.

Це перше рішення Ощаду щодо завершення процедури фінансової реструктуризації для клієнта великого корпоративного бізнесу". Якщо перекласти це на зрозумілу нашим клієнтам мову, за 9 місяців 2023 року 1,6 гривні з кожного проданого літра пального було спрямовано на виплати державним банкам.

Мережа АЗК WOG й надалі продовжуватиме ініціювати гуманітарні проєкти, а також виконувати зобов’язання перед суспільством, сумлінно сплачуючи всі податки та збори.