У Росії заявили про рекордні нафтогазові доходи, але не через успіхи галузі

У жовтні 2023 року до російського бюджету надійшла рекордна з квітня 2022 року сума, пов'язана з нафтогазовою галуззю, - 1,635 трлн рублів.

Про це повідомив російський мінфін.

За його даними, збори перевищили прогноз на 37,8 млрд рублів - до 1,635 трлн рублів.

Востаннє з початку війни більше було тільки у квітні 2022 року - 1,8 трлн.

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У мінфіні назвали причини рекорду, але жодна з них не пов'язана з успіхами нафтогазової галузі.

Пояснень кілька: зростання цін на нафту, зниження курсу рубля, паливна криза й особливості графіка сплати податків. Усе це дозволило російському бюджету в жовтні отримати максимальну за 1,5 року суму нафтогазових доходів.

Дорога нафта

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Середня ціна на нафту Urals, від якої розраховуються податки і мита, за даними Мінфіну, у жовтні становила 81,52 доларів за барель.

Слабкий рубль

До середини жовтня долар був дорожчим за 100 рублів і лише до кінця місяця опустився до 93 рублів.

Паливна криза

Зростання біржових цін перевищувало порогові 20%, тому в жовтні нафтовикам не належали виплати за так званим демпфером (компенсація частини різниці з експортною ціною). Для порівняння: у серпні та вересні виплати за демпфером становили 186 і 299 млрд руб., а всього за 9 місяців - 1,14 трлн руб.

Графік виплат

У жовтні настав час сплати податку на додатковий дохід (НДД), яка проводиться раз на квартал.

Завдяки цінам на нафту за дешевого рубля в російському мінфіні очікують, що нафтогазові доходи залишаться високими і в листопаді. Зокрема, вони перевищать базовий рівень на 583,3 млрд руб.

Нагадуємо:

До російського бюджету поточного року закладено 8,9 трлн руб. нафтогазових доходів, зокрема 8 трлн - базові.

Але якщо очікування російського мінфіну справдяться, у листопаді нафтогазові доходи можуть перевищити 1,2 трлн руб., а в грудні базовий рівень, найімовірніше, може бути перевиконано, як і річний план.