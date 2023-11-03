У Росії націоналізували "Конті-Рус" групи Ахметова: власників визнали екстремістами

Ленінський районний суд Курська конфіскував кондитерське підприємство АТ "Конті-Рус", акції якого належали групі українського бізнесмена Ріната Ахметова.

Про це повідомляє російське видання "Комерсант".

Суд у повному обсязі задовольнив позов Генпрокуратури РФ, яка вимагала визнати власників підприємства "екстремістським об'єднанням" та звернути акції "Конті-Рус" у дохід держави. Рішення має бути виконане негайно, та на нього можна подати апеляцію.

Джерела видання у Генпрокуратурі розповіли, що наглядаючи за протидією екстремізму, співробітники відомства встановили "об'єднання осіб", в якому перебувають відповідачі.

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До нього увійшли український бізнесмен Рінат Ахметов, колишній віце-прем'єр України Борис Колесніков, бізнесмен Сергій Кій, родичі покійного авторитетного підприємця Жигана Такташева, а також ціла група офшорних компаній.

У прокуратурі вважають, що ідеологічні та майнові інтереси членків групи "мають яскраво виражений антиросійський характер", "підтримують геноцид населення ДНР і ЛНР, а також фінансують збройні формування України, які його здійснюють".

Суд на вимогу прокуратури зобов'язав керівництво "Конті-Рус", щоб юрособи компанії продовжили роботу, виконували договори та робили обов'язкові виплати.

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"Комерсант" зазначає, що у Росії вперше конфіскували велике підприємство, яке належить громадянам України, в також це перша націоналізація великого підприємства з доносу.

Раніше російський активіст Віталій Бородін повідомив, що звернувся до Генпрокуратури "з проханням перевірити компанію на фінансування ЗСУ".

Економічна правда