У США викрили російський канал переправки в РФ компонентів для виробництва зброї

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Правоохоронні органи США затримали трьох росіян з подвійним громадянством, які звинувачуються в організації масштабної схеми експорту зі Сполучених Штатів в Росію товарів, що використовувалися для виробництва зброї.

Про це повідомляє Міністерство юстиції США.

В указаній справі підозру оголошено 37-річному мешканцю Монреалю (Канада) Миколі Гольцеву, 52-річному мешканцю Нью-Йорка (США) Салімджону Насріддінову та 32-річній мешканці Монреалю Крістіні Пузирьовій.

Як випливає з повідомлення Мін'юсту США, на злочинну групу могли вийти через розслідування, що почалося після виявлення в російській зброї підсанкційних товарів американського виробництва.

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"Деякі з електронних компонентів та інтегральних схем, поставлених обвинуваченими, були виявлені в захоплених в Україні російських збройових платформах і засобах сигнальної розвідки", - зазначено в повідомленні.

Схеми постачання цих компонентів викликали стурбованість "через їхню критичну роль у виробництві сучасних російських систем високоточної зброї, відсутність у Росії власного виробництва та обмеженість глобальних виробників".

Згідно з даними розслідування, указані троє росіян, вступили у змову задля переправки в Росію напівпровідників, інтегральних схем та інших електронних компонентів подвійного призначення

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Злочинна організація протягом року обходила американські санкції і закони, зумівши відправити російським військовим понад 300 партій заборонених товарів на суму близько 10 млн доларів.

"Обвинувачені ухилялися від санкцій, постачаючи в Росію обладнання, необхідне для систем високоточної зброї, частина якої використовувалася на полі бою в Україні", - заявив прокурор США у Східному окрузі Нью-Йорка Бреон Мір.

Для реалізації схеми росіяни використовували дві юридичні особи, зареєстровані в Брукліні, - SH Brothers Inc. і SN Electronics Inc.

Ці організації незаконно здійснювали пошук, закупівлю і постачання електроніки подвійного призначення на мільйони доларів від американських виробників кінцевим користувачам у Росії, які перебувають під санкціями.

Деякі з цих електронних компонентів та інтегральних схем були виявлені в захоплених російських збройових платформах і засобах сигнальної розвідки в Україні. Зокрема в комплексі радіотехнічної розвідки "Торн-МДМ", комплексі радіоелектронної боротьби РБ-301Б "Борисоглібськ-2", легкій багатоцільовій керованій ракеті "Виріб 305Е", зенітно-ракетному комплексі Л370 "Вітебськ", вертольотах Ка-52, безпілотних літальних апаратах (БПЛА) "Орлан-10", бойових танках Т-72Б3.

Встановлено, що Гольцев отримував замовлення від російських кінцевих користувачів в оборонному і технологічному секторах, які прагнули придбати в США ті чи інші вироби або деталі.

Далі Гольцев безпосередньо зв'язувався з американськими виробниками й дистриб'юторами, зазвичай використовуючи такі псевдоніми, як "Нік Стівенс" або "Джіо Росс".

Насріддінов і Гольцев купували електронні компоненти в американських виробників і дистриб'юторів під егідою компаній SH Brothers і SN Electronics та організовували їхнє відправлення в різні місця в Брукліні. Потім Насріддінов і Гольцев незаконно переправляли товар у різні компанії-посередники, розташовані в інших країнах, включно з Туреччиною, Гонконгом, Індією, Китаєм та Об'єднаними Арабськими Еміратами, звідки його перенаправляли в Росію.

Пузирьова керувала численними банківськими рахунками і проводила фінансові операції в рамках цієї схеми.

Встановлено, що обвинувачені знали, що експортована електроніка має потенційне військове застосування.

Наразі всі троє взяті під варту в США.

"Ми припинили діяльність складної закупівельної мережі, яка, ймовірно, використовувалася для придбання критично важливих технологій для сучасних систем озброєнь російських збройних сил. Міністерство юстиції має намір домагатися притягнення до відповідальності й розкриття тактики, використовуваної ворожими державами для незаконного придбання товарів, необхідних їм для продовження своїх жорстоких кампаній", - заявив помічник генерального прокурора Метью Г. Олсен із відділу національної безпеки Міністерства юстиції.

Водночас є підозра, що обвинувачені, імовірно, були частиною глобальної схеми закупівель, розробленої для обходу санкцій і експортного контролю США.

"Ця справа вкотре демонструє готовність Росії ігнорувати закони США, використовуючи незаконні закупівельні мережі для забезпечення своїх збройних сил. ФБР Нью-Йорка і наші партнери притягуватимуть до кримінальної відповідальності всіх, хто намагається закупити санкційне обладнання, щоб захистити нашу національну безпеку", - заявив Джеймс Сміт, помічник директора ФБР.

Нагадуємо:

81% іноземних компонентів російських ракет вироблено у США. Про це йшлося у документі санкційної групи Єрмака-Макфола, про який стало відомо в червні 2023 року.

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