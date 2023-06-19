81% іноземних компонентів російських ракет вироблено у США – Група Єрмака-Макфола

Росія використовує для виробництва ракет електронні компоненти, вироблені в США, Швейцарії, Німеччині та Японії, проте саме на Сполучені Штати припадає 81% такої мікроелектроніки.

Про це йдеться у новому документі санкційної групи Єрмака-Макфола, який отримала в своє розпорядження LIGA.net.

За даними групи Єрмака-Макфола, у складі крилатих ракет повітряного базування Х-101 міститься щонайменше 53 типи ЕКБ (мікросхеми, чіпи тощо) виробництва іноземних компаній.

Зокрема, це компоненти таких компаній, як STMicroelectronics (Швейцарія), Vicor (США), XILINX (США), Intel Corporation (США), Texas Instruments (США), ZILOG (США), Maxim Integrated (США) та Cypress Semiconductor (США).

Для виробництва крилатих ракет морського базування 3М-14 "Калібр" використовується щонайменше 45 типів ЕКБ іноземного виробництва.

Балістичні ракети 9М723 та крилаті ракети 9М728/9М729 зі складу комплексу "Іскандер" оснащуються як мінімум 15 та 32 типами іноземної ЕКБ відповідно.

У складі аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал" використовується не менше ніж 48 іноземних компонентів.

А в російській ракеті "Торнадо-С", зокрема у головній частині, виявили чип, виготовлений всесвітньо відомою американською компанією Intel.

Переважна більшість іноземної електронної компонентної бази, яка використовується Росією для виробництва ракет, вироблена у США – 81%.

Друга найбільша частка після США – в електронних компонентів, вироблених у Швейцарії (8%). По 3,5% – у Німеччини та Японії.

Нагадуємо:

Раніше глава ОП Андрій Єрмак повідомляв, що близько 50 компонентів у ракеті Х-101, якою 13 червня росіяни вдарили по житловому будинку в Кривому Розі, і яка була зроблена в Росії у квітні 2023 року, – це переважно мікроелектроніка, вироблена в країнах вільного світу і різними шляхами поставлена до РФ.

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