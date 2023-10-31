У Carlsberg заявили, що Москва вкрала їх російський бізнес

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Данська пивоварна компанія Carlsberg, яка розірвала усі зв’язки зі своїм російським бізнесом, відмовляється укладати угоду з урядом Росії, яка б зробила захоплення активів Москвою легітимним.

Про це заявив генеральний директор компанії Якоб Ааруп-Андерсен, повідомляє CNN.

Датська група з минулого року намагалася продати свою дочірню компанію "Балтика" в Росії, йдучи по стопах багатьох інших західних компаній, які залишили країну після її вторгнення в Україну.

Однак після того, як у червні Carlsberg оголосив, що знайшов покупця для бізнесу, наступного місяця президент Росії Володимир Путін розпорядився тимчасово арештувати частку Carlsberg у місцевій пивоварні.

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"Немає жодного способу обійти той факт, що вони вкрали наш бізнес у Росії, і ми не збираємося допомагати їм, щоб це виглядало легітимним", — сказав Ааруп-Андерсен/

Carlsberg мав вісім пивоварень і близько 8400 співробітників у Росії, а минулого року списав вартість "Балтики" на 9,9 млрд датських крон (1,41 млрд дол).

Через обмежену взаємодію з керівництвом "Балтики" та російською владою з липня Carlsberg не зміг знайти жодного прийнятного вирішення ситуації.

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"Ми не збираємося укладати угоди з російським урядом, які якимось чином виправдовують незаконне захоплення нашого бізнесу", — сказав він журналістам.

Раніше цього місяця Carlsberg у відповідь розірвала ліцензійні угоди для своїх брендів у Росії, які дозволили "Балтиці" виробляти, продавати та продавати всю продукцію Carlsberg у країні.

"Коли ці ліцензії закінчуються разом із пільговим періодом, їм більше не дозволяється виробляти жодну з наших продуктів. Звичайно, я не можу гарантувати, що це станеться, але це наші очікування", – додав гендиректор.

Нагадуємо:

Данська пивоварна компанія Carlsberg Group оголосила, що відкликає у "Балтики" ліцензії, що давали змогу виробляти і продавати продукцію корпорації.

Російський диктатор Володимир Путін передав частки іноземців у "Балтиці" і "дочці" Danone у управління Росмайна, раніше компанії анонсували продав своїх активів в РФ.

Новому керівнику пивоварної компанії "Балтика", яку Путін віддав під тимчасове управління Росімущества, Боллоєву належить найбільшим виробник форми для російських солдатів.

Повідомлялось, що данський виробник пива Carlsberg був "шокований" рішенням російської влади забрати його російські активи - заводи "Балтика" - минулого місяця: компанія не наблизилась до розуміння того, що може статися далі.

Економічна правда