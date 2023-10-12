Логістичний гігант Maersk підключить весь флот суден до Starlink

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Данська компанія Maersk, світовий лідер контейнерної логістики, уклала угоду зі SpaceX щодо забезпечення доступу до високошвидкісного супутникового інтернету системи Starlink для всього свого флоту контейнеровозів, що налічує понад 330 суден.

Про це йдеться в офіційній заяві компанії.

"Понад 330 контейнеровозів Maersk, якими компанія володіє, будуть оснащені системою Starlink, що дозволить користуватися високошвидкісним інтернетом зі швидкістю понад 200 Мбіт/с. Ця послуга є стрибком вперед з точки зору швидкості інтернету, що принесе значні переваги як з точки зору добробуту екіпажу, так і з точки зору впливу на бізнес.

Угода укладена після успішного пілотного етапу, в ході якого члени екіпажів більш ніж 30 суден Maersk мали можливість протестувати технологію Starlink, надавши дуже позитивні відгуки", - заявили в Maersk.

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Зазначається, що високошвидкісний інтернет також сприятиме економії коштів за рахунок перенесення критично важливих для бізнесу додатків у хмару та посиленню віддаленої підтримки та перевірок суден.

Очікується, що весь флот компанії отримає доступ до супутникового інтернету в першому кварталі 2024 року.

SpaceX вивела на орбіту вже понад 5,2 тис супутників Starlink, із них понад 4,8 тис апаратів залишаються в робочому стані. Зараз компанія є найбільшим супутниковим оператором у світі.

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Економічна правда