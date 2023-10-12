Логистический гигант Maersk подключит весь флот судов к Starlink

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Датская компания Maersk, мировой лидер контейнерной логистики, заключила соглашение со SpaceX по обеспечению доступа к высокоскоростному спутниковому интернету системы Starlink для всего своего флота контейнеровозов, насчитывающего более 330 судов.

Об этом говорится в официальном заявлении компании.

"Более 330 контейнеровозов Maersk, которыми компания владеет, будут оснащены системой Starlink, что позволит пользоваться высокоскоростным интернетом со скоростью более 200 Мбит/с. Эта услуга является скачком вперед с точки зрения скорости интернета, что принесет значительные преимущества как с точки зрения благосостояния экипажа, так и с точки зрения влияния на бизнес.

Соглашение заключено после успешного пилотного этапа, в ходе которого члены экипажей более чем 30 судов Maersk имели возможность протестировать технологию Starlink, предоставив очень положительные отзывы", - заявили в Maersk.

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Отмечается, что высокоскоростной интернет также будет способствовать экономии средств за счет переноса критически важных для бизнеса приложений в облако и усилению удаленной поддержки и проверок судов.

Ожидается, что весь флот компании получит доступ к спутниковому интернету в первом квартале 2024 года.

SpaceX вывела на орбиту уже более 5,2 тыс спутников Starlink, из них более 4,8 тыс аппаратов остаются в рабочем состоянии. Сейчас компания является крупнейшим спутниковым оператором в мире.

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Экономическая правда