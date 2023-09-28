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В "Укренерго" підрахували, скільки грошей потрібно на відновлення української енергетики

Четвер, 28 вересня 2023, 09:00 - Українська правда

"Укренерго" залучило понад мільярд доларів від західних партнерів на ремонт енергетичної інфраструктури, але ще може потребувати кілька сотень мільйонів, щоб відновити енергосистему повністю.

Джерело: голова НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький, "Громадське радіо"

Деталі: За словами посадовця, більшу частину потреб вже профінансували, але ще декілька сот мільйонів доларів може знадобитися для того, щоб не тільки відновити об’єкти в тому форматі, у якому вони були, а також відбудовувати їх в більш сучасному форматі.

Кудрицький зауважив, що ця сума не включає можливих інвестицій, які будуть необхідні після деокупації всіх українських територій, включаючи Крим і Донбас.

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Передісторія:

Підстанції "Укренерго" захищають від ракетних атак: це комплексний захист, як активний - ППО, так і пасивний - інженерні укріплення.

В української розвідки є інформація про те, що РФ проводить розвідувальні заходи щодо енергетичної інфраструктури України.

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Унаслідок ворожих ракетних ударів минулої зими було серйозно пошкоджено близько 63% обладнання енергомереж Києва, необхідного для стабільного проходження осінньо-зимового періоду.

Українська правда

Укренерго енергетика
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