Через бойові дії та з інших причин без світла лишаються майже 400 населених пунктів – "Укренерго"

Через бойові дії та з інших причин без світла станом на ранок 27 вересня залишається 398 населених пунктів, у середу є незначний імпорт електроенергії зі Словаччини.

Про це заявили в "Укренерго".

Зазначається, що у вівторок, 26 вересня, вечірній максимум споживання був на 0,6% вище, ніж у понеділок 25 вересня.

"Для підтримки балансу між споживанням та виробництвом електроенергії обмежувалась робота вітрових та сонячних електростанцій в денні години з 12 до 15. Максимальна потужність, яка обмежувалася в окремі години склала 612 МВт.

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Триває планова ремонтна кампанія на енергоблоках електростанцій", - йдеться у повідомленні.

При цьому у середу є незначний імпорт електроенергії зі Словаччини. Загальний обсяг 1 МВт·год.

Експорт здійснюється у Словаччину та Молдову. Загальний обсяг 4 896 МВт·год, з максимальною потужністю в окремі години до 396 МВт.

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"Через бойові дії та з інших причин без світла залишається 398 населених пунктів. Через бойові дії є пошкодження в мережах обленерго Донеччини, Дніпропетровщини, Харківщини, Херсонщини. Відновлення живлення відбувається за безпекової ситуації та з дозволу військових.

Є відключення з технічних причин на Сумщині. Тривають аварійно-відновлювальні роботи", - додали в компанії.

Економічна правда