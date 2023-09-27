Через бойові дії та з інших причин без світла лишаються майже 400 населених пунктів – "Укренерго"
Через бойові дії та з інших причин без світла станом на ранок 27 вересня залишається 398 населених пунктів, у середу є незначний імпорт електроенергії зі Словаччини.
Про це заявили в "Укренерго".
Зазначається, що у вівторок, 26 вересня, вечірній максимум споживання був на 0,6% вище, ніж у понеділок 25 вересня.
"Для підтримки балансу між споживанням та виробництвом електроенергії обмежувалась робота вітрових та сонячних електростанцій в денні години з 12 до 15. Максимальна потужність, яка обмежувалася в окремі години склала 612 МВт.
Триває планова ремонтна кампанія на енергоблоках електростанцій", - йдеться у повідомленні.
При цьому у середу є незначний імпорт електроенергії зі Словаччини. Загальний обсяг 1 МВт·год.
Експорт здійснюється у Словаччину та Молдову. Загальний обсяг 4 896 МВт·год, з максимальною потужністю в окремі години до 396 МВт.
"Через бойові дії та з інших причин без світла залишається 398 населених пунктів. Через бойові дії є пошкодження в мережах обленерго Донеччини, Дніпропетровщини, Харківщини, Херсонщини. Відновлення живлення відбувається за безпекової ситуації та з дозволу військових.
Є відключення з технічних причин на Сумщині. Тривають аварійно-відновлювальні роботи", - додали в компанії.
Економічна правда