Через бойові дії та з інших причин без світла лишається 400 населених пунктів – "Укренерго"

В "Укренерго" прозвітували, що через бойові дії та з інших причин без світла залишається 400 населених пунктів. Через бойові дії є пошкодження в мережах обленерго Донеччини, Дніпропетровщини, Одещини, Сумщини, Харківщини і Херсонщини.

Про це повідомили в пресслужбі компанії.

Зазначається, що відновлення живлення відбувається за безпекової ситуації та з дозволу військових.

Також в "Укренерго" розповіли, що в неділю, 24 вересня, максимум споживання був на 1,4% вище, ніж у попередню неділю, 17 вересня.

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При цьому у понеділок, 25 вересня, є імпорт зі Словаччини та експорт до Словаччини та Молдови

"В суботу, 23 вересня, для збалансування енергосистеми обмежувалась робота генерації з ВДЕ з 12:04 до 12:46 з максимальною потужністю в окремі години 298 МВт. Триває планова ремонтна кампанія на об'єктах генерації", - йдеться у повідомленні.

"Сьогодні є імпорт електроенергії зі Словаччини. Загальний обсяг 220 МВт·год, з максимальною потужністю в окремі години до 99 МВт.

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Експорт сьогодні здійснюється у Словаччину та Молдову. Загальний обсяг 4 390 МВт·год, з максимальною потужністю в окремі години до 389 МВт", - додали в компанії.

Також в "Укренерго" повідомили, що в ніч з суботи на неділю в західному регіоні через грозу дією захисту вимикались 2 високовольтні повітряні лінії, одна з яких є лінією міждержавного значення.

Відключень споживачів не було зафіксовано, лінії працюють. У неділю також в західному регіоні вимикалась інша високовольтна міждержавна лінія, місце пошкодження було на ділянці сусідньої країни. Лінію повернули в роботу.

Економічна правда