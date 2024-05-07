Ринку праці бракує рук, середня зарплата не росте: хто потрібен і скільки платять

Дефіцит кадрів на ринку праці у квітні загострився, роботодавці розмістили рекордну з початку повномасштабного вторгнення кількість вакансій. Втім, середня зарплата залишається незмінною три місяці поспіль - 20 тисяч гривень.

Про це повідомляє пресслужба Work.ua.

"Дефіцит кадрів на ринку праці лише загострюється: вакансій стає все більше, кількість шукачів незначно, але зменшується, тож конкуренція продовжує падати. Водночас уже третій місяць поспіль середній розмір заробітної плати не змінюється. Середня зарплата у вакансіях на Work.ua склала 20 000 грн. ", - йдеться у повідомленні.

Так, у квітні роботодавці розмістили на Work.ua 111 095 пропозицій роботи. Це рекордна кількість вакансій від початку повномасштабного вторгнення. Попередній рекорд за цим показником був встановлений у вересні 2023 року, коли на ринку праці було 105 809 вакансій.

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Другий місяць поспіль найбільшу кількість вакансій пропонує категорія "Сфера обслуговування" — 20 427 (+15% до березня). Також до десятки лідерів входять:

"Робочі спеціальності, виробництво" — 18 996 вакансій, +10% до березня;

"Продаж, закупівля" — 14 435, +1%;

"Роздрібна торгівля" — 13 352, +12%;

"Готельно-ресторанний бізнес, туризм" — 11 556, +18%;

"Логістика, склад, ЗЕД" — 10 778, +10%;

"Адміністрація, керівництво середньої ланки" — 9 805, +5%;

"Транспорт, автобізнес" — 8 948, +10%;

"Бухгалтерія, аудит" — 7 722, +5%;

"Медицина, фармацевтика" — 7 686, +5%.

У квітні на ринку праці побільшало можливостей для людей без досвіду (+13% вакансій до березня) і студентів (+15%). Роботодавці розмістили також на 20% більше вакансій для ветеранів. Пропозицій роботи для людей з інвалідністю побільшало на 12%, для пенсіонерів — на 16%.

Не змінився середній розмір зарплати у Львівській (20 000 грн), Одеській (20 000 грн), Дніпропетровській (19 000 грн) і Харківській області (18 000 грн). На Київщині спостерігається мінімальне зростання середньої зарплати на 100 грн до 22 500 грн.

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Але в розрізі категорій все ж присутні коливання. Найбільше зросли зарплати у вакансіях у категоріях:

"Нерухомість" — 40 000 грн, +7% до березня; "Транспорт, автобізнес" — 27 500 грн, +6%; "Телекомунікації та зв'язок" — 22 000 грн, +5%; "Маркетинг, реклама, PR" — 24 000 грн, +4%; "Роздрібна торгівля" — 16 500 грн, +3%; "Готельно-ресторанний бізнес, туризм" — 18 000 грн, +3%; "Логістика, склад, ЗЕД" — 19 000 грн, +3%.

У чотирьох категоріях середній розмір зарплати, навпаки, зменшився:

"Топменеджмент, керівництво вищої ланки" — 36 500 грн, -9% до березня;

"Страхування" — 24 700 грн, -1%;

"Фінанси, банк" — 16 840 грн, -1%;

"Юриспруденція" — 19 500 грн, -1%.

Найвищі середні зарплати (окрім керівних посад та сфери IT) ринок праці пропонує фахівцям у Силах оборони України — в середньому 70 000 грн. Це вакансії для бойових медиків, гранатометників, зв'язківців, зенітників, командирів відділення, кулеметників, пілотів дрона, розвідників тощо.Ключові зміни у військовому рекрутингу.

Нагадаємо:

Головним викликом для роботодавців залишається пошук кваліфікованих кадрів. Водночас кількість вакансій наразі більша, ніж до повномасштабного вторгнення.