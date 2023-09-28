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В "Укрэнерго" подсчитали, сколько денег нужно на восстановление украинской энергетики

Четверг, 28 сентября 2023, 09:00 - Украинская правда

"Укрэнерго" привлекло более миллиарда долларов от западных партнеров на ремонт энергетической инфраструктуры, но еще может потребоваться несколько сотен миллионов, чтобы восстановить энергосистему полностью.

Источник: глава НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий, "Громадське радіо"

Детали: По словам чиновника, большую часть потребностей уже профинансировали, но еще несколько сот миллионов долларов может понадобиться для того, чтобы не только восстановить объекты в том формате, в котором они были, а также восстанавливать их в более современном формате.

Кудрицкий отметил, что эта сумма не включает возможных инвестиций, которые будут необходимы после деоккупации всех украинских территорий, включая Крым и Донбасс.

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Предыстория:

Подстанции "Укрэнерго" защитят от ракетных атак: это комплексная защита, как активная - ПВО, так и пассивная - инженерные укрепления.

В украинской разведки имеется информация о том, что РФ проводит разведывательные меры по энергетической инфраструктуре Украины.

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В результате вражеских ракетных ударов прошлой зимой было серьезно повреждено около 63% оборудования энергосетей столицы, необходимого для стабильного прохождения осенне-зимнего периода.

Украинская правда

Укрэнерго энергетика
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