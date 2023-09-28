В "Укрэнерго" подсчитали, сколько денег нужно на восстановление украинской энергетики

"Укрэнерго" привлекло более миллиарда долларов от западных партнеров на ремонт энергетической инфраструктуры, но еще может потребоваться несколько сотен миллионов, чтобы восстановить энергосистему полностью.

Источник: глава НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий, "Громадське радіо"

Детали: По словам чиновника, большую часть потребностей уже профинансировали, но еще несколько сот миллионов долларов может понадобиться для того, чтобы не только восстановить объекты в том формате, в котором они были, а также восстанавливать их в более современном формате.

Кудрицкий отметил, что эта сумма не включает возможных инвестиций, которые будут необходимы после деоккупации всех украинских территорий, включая Крым и Донбасс.

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Предыстория:

Подстанции "Укрэнерго" защитят от ракетных атак: это комплексная защита, как активная - ПВО, так и пассивная - инженерные укрепления.

В украинской разведки имеется информация о том, что РФ проводит разведывательные меры по энергетической инфраструктуре Украины.

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В результате вражеских ракетных ударов прошлой зимой было серьезно повреждено около 63% оборудования энергосетей столицы, необходимого для стабильного прохождения осенне-зимнего периода.

Украинская правда