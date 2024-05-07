"Автомагістраль-Південь" завершила будівництво магістрального водогону до Кривого Рогу

ТОВ "Автомагістраль-Південь" завершило будівництво магістрального водогону довжиною 26,9 км від річки Інгулець до Південного водосховища Кривого Рогу.

Про це повідомляє пресслужба "Автомагістраль-Південь".

"Сьогодні запускаємо новий водогін Кривого Рогу. В Україні об'єкт такого масштабу ще не зводили так швидко", – зазначили в компанії.

Збудований водогін довжиною 26,9 км доставлятиме воду від річки Інгулець до Південного водосховища Кривого Рогу. Добова потужність готового об'єкта має становити 400 тис кубометрів.

Реклама:

Відповідно до першого договору "Автомагістраль-Південь" мала завершити будівництво магістрального водогону до кінця 2024 за 5,32 млрд грн.

Нагадаємо:

Реклама:

Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Дніпропетровській області підписала договори на будівництво двох водогонів загальною вартістю 10,6 млрд грн.

Підготовчі роботи з будівництва магістральних водогонів для областей, які постраждали унаслідок підриву Каховської ГЕС, розпочали на початку липня.

Магістральні водогони для областей, які постраждали внаслідок підриву Каховської ГЕС, коштуватимуть не менше 13,5 мільярда гривень.

Читайте також: Міста на Дніпропетровщині можуть залишитися без води. Що про це відомо?

Економічна правда