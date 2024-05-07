Перший запуск пілотованого корабля Starliner від Boeing відклали через проблеми з носієм

Національне управління США з аеронавтики і дослідження космічного простору (NASA) за дві години до старту скасувало перший тестовий запуск пілотованого корабля Starliner компанії Boeing до Міжнародної космічної станції (МКС) через проблему з клапаном випуску кисню.

Про це пише DW.

Запуск Starliner був запланований на 22:34 за місцевим часом 6 травня з космодрому на мисі Канаверал. Очікували, що астронавти NASA Баррі Вілмор і Суніта Вільямс проведуть на МКС близько тижня, після чого повернуться на Землю.

Проте запуск скасували через проблему з клапаном випуску кисню ракети-носія Atlas-V виробництва United Launch Alliance (ULA), яка мала вивести Starliner на орбіту.

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Глава NASA Білл Нельсон, коментуючи скасування запуску, заявив, що його основним пріоритетом є безпека астронавтів, і додав, що запуск здійснять тоді, "коли ми будемо готові", не вказавши конкретної дати.

"Дайте нам знати, якщо буде потрібно позичити ракету", - прокоментував це засновник компанії SpaceX Ілон Маск у соцмережі Х.

Boeing разом із компанією SpaceX бере участь у програмі NASA Commercial Crew Program, яка доставлятиме астронавтів у космос. Boeing отримав понад 5 млрд доларів на розробку капсули для екіпажу в рамках контракту NASA, а SpaceX - 3,1 млрд доларів. SpaceX уже виконала кілька місій з доставки астронавтів на кораблях Crew Dragon.

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Економічна правда.