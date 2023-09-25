Росія експортує більшу частину своєї нафти без цінової стелі – FT

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Росії вдалося уникнути обмежень "Великої сімки" на більшу частину свого нафтового експорту, і така зміна торговельних потоків сприятиме збільшенню доходів Кремля, оскільки ціни на нафту зростають до 100 доларів за барель.

Про це пише Financial Times із посиланням на аналіз даних про морські перевезення і страхування.

За даними газети, майже три чверті всіх морських поставок російської нафти в серпні проходили без західного страхування - важеля, який використовується для забезпечення дотримання встановленого G7 обмеження ціни на нафту на рівні 60 доларів за барель.

Це на 50 відсотків більше, ніж навесні 2023 року, свідчать дані аналітичної компанії Kpler і страхових компаній.

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Таке зростання означає, що Москва стає все більш вправною в обході ліміту, що дозволяє їй продавати більше своєї нафти за цінами, ближчими до міжнародних ринкових, наголошує FT.

"Київська школа економіки (KSE) підрахувала, що стійке зростання цін на нафту з липня в поєднанні з успіхом Росії у зменшенні знижки на власну нафту означає, що доходи країни від продажу нафти у 2023 році, ймовірно, будуть щонайменше на 15 млрд дол вищими, ніж вони могли б бути у 2023 році.

Ця зміна є подвійним ударом для зусиль Заходу, спрямованих на обмеження доходів Росії від продажу нафти, які становлять найбільшу частину бюджету Кремля, після її повномасштабного вторгнення в Україну", - йдеться у статті.

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Мало того, що більша частка російської нафти продається за межами ліміту, так ще й зростаюча незалежність Москви як продавця збіглася з сильним зростанням цін на нафту, які цього тижня вперше за 13 місяців перевищили позначку 95 доларів за барель, звертає увагу FT.

"Хоча російський нафтовий сектор все ще стикається з низкою серйозних проблем, включаючи заяви про дефіцит на внутрішньому ринку нафтопродуктів і загальне падіння обсягів експорту, показники все ще свідчать про те, що до військової скарбнички Кремля буде надходити більше доходів від продажу нафти", - підкреслює газета.

"З огляду на зміни в тому, як Росія відвантажує нафту, може бути дуже складно забезпечити дотримання верхньої цінової стелі в майбутньому. І це робить ще більш прикрим той факт, що ми не зробили більше для належного дотримання верхньої межі, коли у нас було більше важелів впливу", - визнав економіст Лондонської школи економіки Бен Хільгеншток.

Цього тижня Росія заборонила експорт дизельного палива та інших видів палива, що стало значним кроком з боку одного з найбільших світових продавців дизельного палива. Цей крок викликав побоювання, що президент Росії Путін намагається зруйнувати ринок нафти, як він це зробив з природним газом, що спричинило минулорічну енергетичну кризу.

"В той час як ЄС і США значною мірою заборонили імпорт російської нафти, цінова стеля, встановлена "Великою сімкою", була покликана забезпечити надходження російської нафти на світові ринки. Мета полягала в тому, щоб запобігти скороченню поставок і економічно і політично шкідливому стрибку цін.

Надання західних послуг, таких як доставка або страхування, дозволене в рамках обмеження - але тільки якщо російська нафта продається за ціною менше 60 доларів за барель. Оскільки Росія колись залежала від західних послуг у постачанні своєї нафти на ринок, "Велика сімка" вважала, що у Москви не буде іншого вибору, окрім як підкоритися цьому.

Коли в грудні минулого року було вперше запроваджено верхню межу цін G7, російська нафта спочатку впала з різким дисконтом до світових цін - до 40 доларів за барель. Москва була змушена запропонувати ці знижки, оскільки вона намагалася перенаправити мільйони барелів, що колись призначалися для Європи, новим клієнтам в Азії, при цьому все ще сильно залежачи від західних транспортних послуг", - нагадує газета.

За підрахунками науковців Лондонської школи економіки, санкції, обмеження та виведення коштів з Росії коштували 100 млрд дол доходів від експорту нафти з лютого 2022 року.

Однак Росія створила так званий "темний флот" нафтових танкерів, здатних працювати без західного страхування та інших послуг. Це дозволило Москві отримати вищі ціни на свою нафту в умовах жорсткої конкуренції на світовому ринку. Середня ціна на основний експортний сорт російської нафти, Urals, з липня піднялася вище 60 доларів за барель.

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Економічна правда