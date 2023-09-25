Россия экспортирует большую часть своей нефти без ценового потолка – FT

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России удалось избежать ограничений "Большой семерки" на большую часть своего нефтяного экспорта, и такое изменение торговых потоков будет способствовать увеличению доходов Кремля, поскольку цены на нефть растут до 100 долларов за баррель.

Об этом пишет Financial Times со ссылкой на анализ данных о морских перевозках и страховании.

По данным газеты, почти три четверти всех морских поставок российской нефти в августе проходили без западного страхования - рычага, который используется для обеспечения соблюдения установленного G7 ограничения цены на нефть на уровне 60 долларов за баррель.

Это на 50 процентов больше, чем весной 2023 года, свидетельствуют данные аналитической компании Kpler и страховых компаний.

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Такой рост означает, что Москва становится все более искусной в обходе лимита, что позволяет ей продавать больше своей нефти по ценам, более близким к международным рыночным, отмечает FT.

"Киевская школа экономики (KSE) подсчитала, что устойчивый рост цен на нефть с июля в сочетании с успехом России в уменьшении скидки на собственную нефть означает, что доходы страны от продажи нефти в 2023 году, вероятно, будут минимум на 15 млрд долл выше, чем они могли бы быть в 2023 году.

Это изменение является двойным ударом для усилий Запада, направленных на ограничение доходов России от продажи нефти, которые составляют наибольшую часть бюджета Кремля, после ее полномасштабного вторжения в Украину", - говорится в статье.

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Мало того, что большая часть российской нефти продается за пределами лимита, так еще и растущая независимость Москвы как продавца совпала с сильным ростом цен на нефть, которые на этой неделе впервые за 13 месяцев превысили отметку 95 долларов за баррель, обращает внимание FT.

"Хотя российский нефтяной сектор все еще сталкивается с рядом серьезных проблем, включая заявления о дефиците на внутреннем рынке нефтепродуктов и общее падение объемов экспорта, показатели все еще свидетельствуют о том, что в военную копилку Кремля будет поступать больше доходов от продажи нефти", - подчеркивает газета.

"Учитывая изменения в том, как Россия отгружает нефть, может быть очень сложно обеспечить соблюдение верхнего ценового потолка в будущем. И это делает еще более досадным тот факт, что мы не сделали больше для надлежащего соблюдения верхнего предела, когда у нас было больше рычагов влияния", - признал экономист Лондонской школы экономики Бен Хильгеншток.

На этой неделе Россия запретила экспорт дизельного топлива и других видов топлива, что стало значительным шагом со стороны одного из крупнейших мировых продавцов дизельного топлива. Этот шаг вызвал опасения, что президент России Путин пытается разрушить рынок нефти, как он это сделал с природным газом, что вызвало прошлогодний энергетический кризис.

"В то время как ЕС и США в значительной степени запретили импорт российской нефти, ценовой потолок, установленный "Большой семеркой", был призван обеспечить поступление российской нефти на мировые рынки. Цель состояла в том, чтобы предотвратить сокращение поставок и экономически и политически вредный скачок цен.

Предоставление западных услуг, таких как доставка или страхование, разрешено в рамках ограничения - но только если российская нефть продается по цене менее 60 долларов за баррель. Поскольку Россия когда-то зависела от западных услуг в поставках своей нефти на рынок, "Большая семерка" считала, что у Москвы не будет другого выбора, кроме как подчиниться этому.

Когда в декабре прошлого года был впервые введен верхний предел цен G7, российская нефть сначала упала с резким дисконтом к мировым ценам - до 40 долларов за баррель. Москва была вынуждена предложить эти скидки, поскольку она пыталась перенаправить миллионы баррелей, когда-то предназначавшихся для Европы, новым клиентам в Азии, при этом все еще сильно завися от западных транспортных услуг", - напоминает газета.

По подсчетам ученых Лондонской школы экономики, санкции, ограничения и вывод средств из России стоили 100 млрд долл доходов от экспорта нефти с февраля 2022 года.

Однако Россия создала так называемый "темный флот" нефтяных танкеров, способных работать без западного страхования и других услуг. Это позволило Москве получить более высокие цены на свою нефть в условиях жесткой конкуренции на мировом рынке. Средняя цена на основной экспортный сорт российской нефти, Urals, с июля поднялась выше 60 долларов за баррель.

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Экономическая правда