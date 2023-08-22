ВАКС виніс вирок директору "Держзовнішінформу" часів Януковича: дивні подробиці справи

Вищий антикорупційний суд засудив до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна колишнього директора Державного інформаційно-аналітичного центру моніторингу зовнішніх товарних ринків (Держзовнішінформ).

Про це повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП).

"Колегія суддів Вищого антикорупційного суду ... визнала винуватим колишнього директора ДП "Держзовнішінформ" у вчиненні кримінальних правопорушень, ... та призначила йому покарання у виді позбавлення волі строком на 10 років з позбавленням права обіймати посади у державних підприємствах та державних органах строком на 3 роки, та з конфіскацією всього майна", - ідеться в повідомленні.

Зазначається, що екс-керівника "Держзовнішінформу" визнали винним відповідно до ч.5 ст.191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах) та ч.1 ст.366 КК України (Службове підроблення).

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Суд також видав ухвалу про стягнення з ексдиректора на користь "Держзовнішінформу" грошові кошти в розмірі 7,95 млн грн.

У повідомленні САП не називається прізвище обвинуваченого. Але у 2017 році НАБУ оголосило в розшук у справі про розтрати майна ДП "Держзовнішінформ" В'ячеслава Корітка. Указана особа керувала "Держзовнішінформ" з квітня по грудень 2013 року.

Водночас у повідомленні САП привертає увагу неспівпадіння фактів біографії Корітка з оголошеними звинуваченнями.

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Так, за повідомленням САП, суд довів, що злочинну діяльність чиновник здійснював до лютого 2014 року.

"У період з травня 2013 року по лютий 2014 року вказана особа, зловживаючи службовим становищем, здійснила безпідставне перерахування 7,95 млн грн від ДП "Держзовнішінформ" на рахунки низки приватних компаній з ознаками фіктивності", - зазначили в САП.

Водночас у 2014 році Корітко вже не очолював "Держзовнішінформ". Указом Януковича наприкінці грудня 2013 року він був призначений головою Державного агентства резерву.

Яким чином в лютому 2014 року Корітко мав можливість керувати в "Держзовнішінформі", в САП не повідомляють.

З повідомлення САП можна зробити висновок, що Корітко був присутній при оголошенні вироку, оскільки суд обрав обвинуваченому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до набрання вироком законної сили.

Водночас ще в 2018 році повідомлялося, що правоохоронці не змогли знайти екскерівника державного підприємства та оголосили його у національний розшук.

У ЗМІ можна також знайти повідомлення, що у 2017 році у справі, яку вело НАБУ, фігурував не лише Корітко, а і його заступник. Збитки на той момент оцінювалися більш суттєво - в 10 млн грн.

У квітні 2017 року ексзаступника директора "Держзовнішінформу" навіть затримали. Його взяли під варту із заставою 2 млн грн.

Однак згодом прокурор САП змінив обвинувачення. Повідомляється, що справу закрили у зв'язку із закінченням строків давності.

Нагадуємо:

З відкритих джерел про Корітка відомо, що народився він в місті Торез, Донецької області. До 2013 року в його біографії немає фактів роботи на державній службі.

У 1993 році закінчив Харківський політехнічний інститут за спеціальністю інженер-механік.

Перед призначенням в "Держзовнішінформ" останні два роки працював як приватний підприємець.

З квітня 2013 року Корітко очолив "Держзовнішінформ" спочатку у якості т.в.о. директора, а з липня цього ж року був затверджений на постійній основі.

Втім, вже за кілька місяців виявилося, що посада в "Держзовнішінформі" була для Корітка лише стартовою позицією. Наприкінці 2013 року він очолив Державне агентство резерву. І був звільнений лише в серпні 2014 року.