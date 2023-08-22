ВАКС вынес приговор директору "Госвнешинформа" времен Януковича: странные подробности дела

Высший антикоррупционный суд приговорил к 10 годам лишения свободы с конфискацией имущества бывшего директора Государственного информационно-аналитического центра мониторинга внешних товарных рынков (Госвнешинформ).

Об этом сообщает Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП).

"Коллегия судей Высшего антикоррупционного суда ... признала виновным бывшего директора ГП "Госвнешинформа" в совершении уголовных преступлений, ... и назначила ему наказание в виде лишения свободы сроком на 10 лет с лишением права занимать должности в государственных предприятиях и государственных органах сроком на 3 года, и с конфискацией всего имущества", - говорится в сообщении.

Отмечается, что экс-руководителя "Госвнешинформа" признали виновным в соответствии с ч.5 ст.191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах) и ч.1 ст.366 УК Украины (служебный подлог).

Реклама:

Суд также выдал постановление о взыскании с экс-директора в пользу "Госвнешинформа" денежных средств в размере 7,95 млн грн.

В сообщении САП не называется фамилия обвиняемого. Но в 2017 году НАБУ объявило в розыск по делу о растрате имущества ГП "Госвнешинформ" Вячеслава Коритко. Указанное лицо руководило "Госвнешинформом" с апреля по декабрь 2013 года.

В то же время в сообщении САП привлекает внимание несовпадение фактов биографии Коритко с объявленными обвинениями.

Реклама:

Так, по сообщению САП, суд доказал, что преступную деятельность чиновник осуществлял до февраля 2014 года.

"В период с мая 2013 года по февраль 2014 года указанное лицо, злоупотребляя служебным положением, осуществило безосновательное перечисление 7,95 млн грн от ГП "Госвнешинформ" на счета ряда частных компаний с признаками фиктивности", - отметили в САП.

В то же время в 2014 году Коритко уже не возглавлял "Госвнешинформ". Указом Януковича в конце декабря 2013 года он был назначен председателем Государственного агентства резерва.

Каким образом в феврале 2014 года Коритко имел возможность руководить в "Госвнешинформе", в САП не сообщают.

Из сообщения САП можно сделать вывод, что Коритко присутствовал при оглашении приговора, поскольку суд избрал обвиняемому меру пресечения в виде содержания под стражей до вступления приговора в законную силу.

В то же время еще в 2018 году сообщалось, что правоохранители не смогли найти экс-руководителя государственного предприятия и объявили его в национальный розыск.

В СМИ также можно найти сообщения, что в 2017 году в деле, которое вело НАБУ, фигурировал не только Коритко, а и его заместитель. Убытки на тот момент оценивались более существенно - в 10 млн грн.

В апреле 2017 года экс-заместителя директора "Госвнешинформа" даже задержали. Его взяли под стражу с залогом 2 млн грн.

Однако впоследствии прокурор САП изменил обвинение. Сообщается, что дело закрыли в связи с истечением сроков давности.

Напоминаем:

Из открытых источников о Корытко известно, что родился он в городе Торез, Донецкой области. До 2013 года в его биографии нет фактов работы на государственной службе.

В 1993 году окончил Харьковский политехнический институт по специальности инженер-механик.

Перед назначением в "Госвнешинформ" последние два года работал как частный предприниматель.

С апреля 2013 года Коритко возглавил "Госвнешинформ" сначала в качестве в.и.о. директора, а с июля этого же года был утвержден на постоянной основе.

Впрочем, уже через несколько месяцев оказалось, что должность в "Госвнешинформе" была для Коритко лишь стартовой позицией. В конце 2013 года он возглавил Государственное агентство резерва. И был уволен лишь в августе 2014 года.