Уряд вніс зміни до програми доступних кредитів: що нового

Кабінет Міністрів переглянув деякі параметри програми "Доступні кредити 5-7-9%", зокрема скорочення до 5 млн грн максимальної суми кредиту на фінансування оборотного капіталу.

Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.

"Уряд модернізує програму "5-7-9%" таким чином, аби перефокусувати цей вид державної підтримки на інвестиційне кредитування, — зазначила заступниця Міністра економіки України Надія Бігун.

Зокрема, відповідним рішенням:

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збільшено ліміт кредитування галузі тваринництва до 150 млн гривень;

знижено максимальну суму кредитування на цілі фінансування оборотного капіталу до 5 млн гривень;

ліміти на інвестиційні цілі залишаються без змін, зокрема для підприємств переробної промисловості вони становлять 150 млн грн.

Водночас Уряд змінив параметри програми, які впливають на прибуток банків. Було обмежено розмір маржі банків, які працюють з позичальниками за програмою "Доступні кредити 5-7-9%. Це дозволить вивільнити 3 млрд грн і направити ці кошти безпосередньо на кредитування бізнесу.

Нагадаємо:

У 2024 році в рамках програми "Доступні кредити" 8 102 підприємці отримали кредити загальну суму 31,5 млрд гривень.

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