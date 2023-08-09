Розтрата 1,4 мільйона на бруківці на Подолі: прокуратура підозрює столичного чиновника

Київська міська прокуратура

Заступник директора одного зі столичних комунальних підприємств підозрюється в розтраті 1,4 мільйона гривень на реконструкції сходів з бруківки на Подолі.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

Прокурори Подільської окружної прокуратури повідомили про підозру заступнику директора КП "Інженерний центр" за фактом розтрати бюджетних коштів в особливо великих розмірах.

За матеріалами слідства, комунальне та приватне підприємства уклали договір підряду на виконання будівельних робіт по реконструкції сходів від провулку Десятинного до вулиці Гончарної, а також благоустрою пішохідної алеї Андріївського узвозу.

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Підозрюваний чиновник, достовірно знаючи, що вартість гранітної бруківки завищена, підписав акти виконаних будівельних робіт.

Відповідно до висновків експертизи сума збитків, завданих територіальній громаді міста Києва, становить близько 1,4 млн грн.

Вирішується питання щодо застосування відносно підозрюваного запобіжного заходу та відсторонення від займаної посади.

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Заступнику директора КП "Інженерний центр" загрожує від 7 до 12 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років з конфіскацією майна.

Також у ході слідства оцінять дії інших службових осіб комунального підприємства та підрядної організації.

Нагадуємо:

У липні Подільська окружна прокуратура повідомила про підозру ексдиректору КП "Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва" у службовій недбалості при реконструкції Поштової площі, яка спричинила збитки на 73,6 мільйонів гривень.