Якщо всі корупціонери і виїхали, то на нових елітних автівках

У червні та липні в Україні щомісяця реєстрували понад 5 тис продажів нових авто, йдеться у заяві асоціації Укравтопром – це майже вдвічі більше, ніж у відповідні місяці 2022 року.

Однак це ще вдвічі менше, ніж було в 2021 році – мабуть в одному з "найбагатших" і "ситних" років за останнє десятиліття для українців. Для порівняння: у сусідній Польщі, країні з аналогічною чисельністю населення, зараз щомісяця продається близько 40 тис нових авто.

Тож про повне відновлення авторинку говорити зарано. Але одне можна помітити точно – це його докорінна структурна зміна.

Аналіз ЕП відкритих даних щодо первинної реєстрації легкових ТЗ на порталі data.gov.ua показав, що відновлення в 2023 році відбувається в основному за рахунок збільшення реєстрації нових автомобілів преміум-сегменту: BMW, MERCEDES-BENZ, LEXUS.

Найбільший стрибок зробила BMW, яка за 7 місяців 2023 року посіла четверте місце серед найбільш популярних брендів. За цей час були зареєстровані 1,9 тис машин проти 1,4 тис в 2021 році.

Продажі MERCEDES залишилися на тому самому рівні, що і колись – 1,4 тис нових авто, що дозволило відомому бренду на початку року також досягти четвертого місця, зараз німецький автовиробник на сьомому місці.

Продажі LEXUS трохи зросли – з 700 до 800 нових авто, і зараз японський бренд замикає першу десятку. Всі вони вперше опинилися в топ-10 брендів для українців.

Цю трійцю підняло на постамент не тільки загальне зростання відносно 2021 року, але і карколомне падіння продажів в бюджетному сегменті.

Найкращою ілюстрацією цього є французький бренд RENAULT, який завжди пропонував одні з найбільш доступних автомобілів, у тому числі для комерційного сектору, і довгі роки посідав перше-друге місце. За перші сім місяців 2023 року, порівняно з відповідним періодом 2021 року, продажі RENAULT впали в два з половиною рази – з 6,5 тис до 2,6 машин.

Віце чемпіон минулих років – японська TOYOTA – в цьому році скоротила продажі майже вдвічі – з 6,6 до 3,6 тис. Ще більш показовою буде ситуація, якщо подивитися на справжній дешевий сегмент – реєстрації китайського бренду CHERY в цьому році впали у 3,5 рази – до 600 нових машин.

Чому так

Якщо падіння продаж бюджетних авто можна пояснити війною і загалом тим фактом, що в минулому році ВВП України впав на третину, то злет продажів, зокрема, і німецьких віп-брендів, може мати декілька пояснень.

Перше – логістика. Голова Інституту досліджень авторинку Станіслав Бучацький вважає, що наразі головним чинником, який істотно впливає на кількість продажів нових авто в Україні, є наявність "живих" автомобілів у дилерів. "Значний попит на якусь популярну модель може випередити логістичні можливості постачальника, наслідком чого, зазвичай, стає брак наявних пропозицій, який врешті впливає на подальшу статистику. Тож зараз ми бачимо не картину дійсного попиту, а результати старань дилерів щодо постачання автомобілів", – наголосив він.

Крім цього, українські дилери BMV у 2023-му році також зарезервували для України частину машину, яку були передбачені для російського ринку, і навіть продавали їх з певною знижкою.

Ще одна імовірна причина – рівень корупції, який не зменшився, попри запевнення президента Володимира Зеленського в кінці 2022 року, що всі корупціонери поїхали з країни, а відтак і не постраждав попит на елітні бренди.

Наприклад, видання "Наші гроші" регулярно пише про завищені ціни в будматеріалах в державних тендерах в 1,5-2 рази. Депутат Ярослав Железняк, який очолює одну з тимчасових слідчих комісій нардепів в Раді, стверджує про десятки мільярдів гривень, які недоотримує бюджет через корупціонерів на митниці і в податковій, а наш недавній аналіз показав, що за два роки існування Бюро економічної безпеки не посадило за грати жодного злочинця за несплату податків чи нелегальне виробництво.

Одним з тригерів може бути скасоване з початку великої війни обов'язкове декларування для чиновників. Вже півтора року вони не зобов'язані звітувати суспільству, коли купують нову нерухомість чи автівки. Зараз про такі випадки стає відомо виключно завдяки журналістським розслідуванням, тож більшість чиновників зараз почуває себе в автосалонах цілком безпечно. Тут міг зіграти свою роль відкладений за роки чиновничої підзвітності попит.

На користь цієї тези свідчить і те, що різка зміна структури ринку відбулася саме із початком війни, коли саме скасували декларування. Якщо це так, то зрозуміло, чому президент і депутати, прикриваючись війною, не хочуть відкривати декларації чиновників для громадськості, яка може бути шокована побаченим.

Нарешті на попит на преміум не вплинула конкуренція в сегменті вживаних авто, який в свою чергу обвалив продажі бюджетних марок. Цьому сприяло те, що в квітні 2022 року Верховна Рада звільнила автівки, що ввозилися в Україну, від сплати мита та інших зборів.

У найбільш активні місяці використання українцями податкових послаблень кількість імпортованих машин досягла 80 тис на місяць, що у 2,5 разу більше, ніж у минулі часи. Оподаткування повернули з 1 липня 2022-го року, і це, принаймні частково, "вбило" попит на нові недорогі авто, але очевидно не зачепило преміум-сегмент.

Дані: Відомості про транспортні засоби та їх власників від МВС на порталі відкритих даних data.gov.ua. під продажами мається на увазі первинна реєстрації нового транспортного засобу після купівлі в автосалоні і який ввезено з-за кордону.