Товарообіг України зростає – Держстат
Протягом січня-липня 2023 року товарообіг України становив 57,5 мільярда доларів, що на 3% більше, ніж за аналогічний період 2022 року.
Про це повідомили у Державній митній службі.
За сім місяців в Україну імпортували товарів на суму 35,7 млрд доларів, а експортували – на 21,8 млрд доларів.
Оподаткований імпорт становив 29 млрд доларів, що становить 81% загальних обсягів імпортованих товарів.
Найбільше Україна імпортувала товарів з Китаю – 5,6 млрд доларів, Польщі – 3,8 млрд доларів та Туреччини – 2,8 млрд доларів.
При цьому експортували з України найбільше до Польщі – на 3 млрд доларів, Румунії – 2,2 млрд доларів та Китаю – на 1,7 млрд доларів.
У загальних обсягах ввезених у січні-липні 2023 року товарів 66% становили машини, устаткування та транспорт (10,6 млрд доларів), паливно-енергетичні товари (6,4 млрд доларів) та продукція хімічної промисловості (6,4 млрд доларів).
До трійки найбільш експортованих з України товарів увійшли продовольчі товари (13 млрд доларів), метали та вироби з них (2,4 млрд доларів), а також машини, устаткування та транспорт (1,9 млрд доларів).
Економічна правда