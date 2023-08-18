Товарообіг України зростає – Держстат

YURIY DYACHYSHYN / AFP) (Photo by YURIY DYACHYSHYN/AFP via Getty Images

Протягом січня-липня 2023 року товарообіг України становив 57,5 мільярда доларів, що на 3% більше, ніж за аналогічний період 2022 року.

Про це повідомили у Державній митній службі.

За сім місяців в Україну імпортували товарів на суму 35,7 млрд доларів, а експортували – на 21,8 млрд доларів.

Оподаткований імпорт становив 29 млрд доларів, що становить 81% загальних обсягів імпортованих товарів.

Реклама:

Найбільше Україна імпортувала товарів з Китаю – 5,6 млрд доларів, Польщі – 3,8 млрд доларів та Туреччини – 2,8 млрд доларів.

При цьому експортували з України найбільше до Польщі – на 3 млрд доларів, Румунії – 2,2 млрд доларів та Китаю – на 1,7 млрд доларів.

У загальних обсягах ввезених у січні-липні 2023 року товарів 66% становили машини, устаткування та транспорт (10,6 млрд доларів), паливно-енергетичні товари (6,4 млрд доларів) та продукція хімічної промисловості (6,4 млрд доларів).

Реклама:

До трійки найбільш експортованих з України товарів увійшли продовольчі товари (13 млрд доларів), метали та вироби з них (2,4 млрд доларів), а також машини, устаткування та транспорт (1,9 млрд доларів).

Економічна правда