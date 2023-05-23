Рада рекомендує Кабміну розробити план заміщення товарів з РФ та Білорусі: потенціал - $35 млрд на рік

Комітет Верховної Ради з питань економічного розвитку рекомендує Кабміну в тримісячний термін розробити план заміщення українськими товарами імпорту з РФ та Білорусі в Україні, ЄС та інших західних ранках.

Про це ЕП повідомив заступник голови комітету Дмитро Кисилевський у Facebook.

Згідно з дослідженням CMD-Ukraine, потенціал такого заміщення для української промисловості становить 25,5 млрд дол і охоплює передусім машинобудування, металургію, хімічну галузь, харчову промисловість, а також деревообробку.

Крім того, економічний комітет рекомендував уряду у тримісячний термін представити детальний план заміщення зупиненого раніше імпорту з РФ та РБ продукцією українського виробництва.

"Пріоритетна увага щодо заміщення має стосуватись таких груп товарів:

хімічні добрива;

залізничні вагони;

вантажні автомобілі та громадські автобуси;

флоат-скло;

нафтопродукти;

будівельні матеріали;

тощо.

За результатами дослідження, потенціал заміщення Україною імпорту з Росії становить 5,85 млрд дол, з Білорусі – 3,88 млрд дол.

"Заміщення російських та білоруських товарів українськими на ринках України та ЄС має стати пріоритетом для eряду… Для українських заводів це сумарно відкриває потенціал замовлень на 35 млрд дол на рік, що дасть можливість для збільшення надходжень у держбюджет та створення тисяч нових робочих місць для українців, які повертаються з-за кордону", - зауважив Кисилевський.

Економічна правда