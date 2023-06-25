Україна і ЄС матимуть уніфіковані підходи до класифікації товарів

Кабмін прийняв постанову про внесення зміни до класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності для уніфікації з ЄС підходів щодо класифікації товарів.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів

"Уряд прийняв постанову "Про внесення зміни до Порядку ведення Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності", проєкт якої розробив Мінфін для забезпечення імплементації до українського законодавства положень актів права ЄС у частині урахування підходів до класифікації окремих товарів згідно з Комбінованою номенклатурою ЄС", – йдеться в повідомленні.

У міністерстві додають, що відповідне рішення сприятиме однаковому застосуванню всіма митними органами правил класифікації товарів під час прийняття рішень щодо класифікації товарів згідно з УКТЗЕД та рішень стосовно зобов’язуючої інформації з питань класифікації товарів.

Тепер Держмитслужба має оприлюднити перелік чинних рішень щодо класифікації товарів згідно з Комбінованою номенклатурою ЄС, передбачених у відповідних актах права ЄС на день прийняття цієї постанови, за умови, що такі рішення не суперечать положенням Міжнародної конвенції про Гармонізовану систему опису та кодування товарів, та актуалізувати його не рідше ніж раз на квартал.

Крім того, Держмитслужба має підготувати та оприлюднити інформації щодо відповідності кодів товарів, зазначених у відповідних актах права ЄС, кодам чинної версії товарної номенклатури УКТЗЕД та доопрацювати відповідне програмне забезпечення.

Економічна правда.