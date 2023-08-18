Товарооборот Украины растет – Госстат

YURIY DYACHYSHYN / AFP) (Photo by YURIY DYACHYSHYN/AFP via Getty Images

В течение января-июля 2023 года товарооборот Украины составил 57,5 миллиарда долларов, что на 3% больше, чем за аналогичный период 2022 года.

Об этом сообщили в Государственной таможенной службе.

За семь месяцев в Украину импортировали товаров на сумму 35,7 млрд долларов, а экспортировали – на 21,8 млрд долларов.

Облагаемый налогом импорт составил 29 млрд долларов, что составляет 81% общих объемов импортируемых товаров.

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Больше всего Украина импортировала товаров из Китая – 5,6 млрд долларов, Польши – 3,8 млрд долларов и Турции – 2,8 млрд долларов.

При этом экспортировали из Украины больше всего в Польшу – на 3 млрд долларов, Румынию – 2,2 млрд долларов и Китай – на 1,7 млрд долларов.

В общих объемах ввезенных в январе-июле 2023 года товаров 66% составили машины, оборудование и транспорт (10,6 млрд долларов), топливно-энергетические товары (6,4 млрд долларов) и продукция химической промышленности (6,4 млрд долларов).

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В тройку наиболее экспортируемых из Украины товаров вошли продовольственные товары (13 млрд долларов), металлы и изделия из них (2,4 млрд долларов), а также машины, оборудование и транспорт (1,9 млрд долларов).

Экономическая правда