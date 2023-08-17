Бізнес ексвласника банку "Михайлівський" продовжує рушитися: "Ельдорадо" закрило 65 магазинів

Одна з найбільших українських мереж магазинів електроніки "Ельдорадо" закрила кілька десятків магазинів з початку повномасштабного вторгнення.

Про це повідомляє ain.ua.

Станом на грудень 2021 року у компанії було 129 магазинів.

Проте з моменту повномасштабного вторгнення ситуація різко змінилась. До кінця 2022 року число магазинів скоротилось на чотири десятки. Частина з них була зруйнована росіянами. Протягом року "Ельдорадо" навіть намагалась відкривати/відновлювати нові точки, але мова — про одиниці.

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Закриття магазинів триває весь 2023 рік. І станом на середину серпня їх кількість склала 69.

Лише з початку літа компанія закрила майже 17 магазинів у таких містах: Вінниця, Дніпро, Івано-Франківськ, Кропивницький, Київ, Вишгород, Подільськ, Полтава, Рівне, Херсон, Хмельницький.

З початку серпня магазини закрилися у: Кропивницькому (другий магазин), Дніпрі, Кам’янському, Борисполі, Львові, Одесі (два магазини), Чернігові.

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Також ain.ua повідомило, що ІТ-команди "Ельдорадо" — скоротили. Але у компанії пояснили, що айтівців не звільняли, а відправили на простій і згодом повернуть до роботи.

З посиланням на джерела ain.ua повідомляє, що "компанія не змогла/не захотіла акумулювати кошти для того, щоб розрахуватись з постачальниками за попередньо закуплений товар. Відповідно — товару не вистачає, щоб заповнювати магазини й тому їх закривають".

"Маркетинг також скоротили, бо у ньому нема потреби — все одно немає що продавати", — зазначив співбесідник ain.ua.

Один з учасників ринку стверджує, що у "Ельдорадо" традиційно була одна з найменших ефективностей на ринку порівняно з іншими гравцями. Після початку повномасштабного вторгнення, коли продажі впали на третину, економіка мережі перестала сходитись і компанія стала збитковою.

Також, у "Ельдорадо" начебто є великі кредити перед державними банками. Хоча представники "Ощадбанку" не розкривають, на яких умовах реструктуризовані кредити й чи виплачуються вони взагалі (це зроблено для того, аби приховати негативні показники державного банку). Мова про більш як $100 млн боргів лише по "Ельдорадо".

"Зрештою, у кінцевого бенефіціара "Ельдорадо" Віктора Поліщука вистачає проблем і з іншими його активами, що також впливає на бізнес. Поліщук все тим же державним банкам мусить повертати кошти й за столичний ТЦ "Гулівер"", - пише ain.ua.

Нагадуємо:

Навесні 2021 року журнал Forbes опублікував рейтинг 25 найбільших рантьє України. Його очолив один з найменш публічних бізнесменів країни Віктор Поліщук, більш відомий як колишній власник збанкрутілого банку "Михайлівський".

У Нацбанку вважають, що власники "Михайлівського" встигли завдати державі збитків на понад 23 млрд грн.

Проте держава не лише не спромоглася повернути ці кошти, а й не змогла притягнути винних у масштабних економічних злочинах до відповідальності.

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