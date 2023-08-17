Бизнес экс-владельца банка "Михайловский" продолжает рушиться: "Эльдорадо" закрыло 65 магазинов

Одна из крупнейших украинских сетей магазинов электроники "Эльдорадо" закрыла несколько десятков магазинов с начала полномасштабного вторжения.

Об этом сообщает ain.ua.

По состоянию на декабрь 2021 года у компании было 129 магазинов.

Однако с момента полномасштабного вторжения ситуация резко изменилась. К концу 2022 года число магазинов сократилось на четыре десятка. Часть из них была разрушена россиянами. В течение года "Эльдорадо" даже пыталась открывать/восстанавливать новые точки, но речь - о единицах.

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Закрытие магазинов продолжается весь 2023 год. И по состоянию на середину августа их количество составило 69.

Только с начала лета компания закрыла почти 17 магазинов в таких городах: Винница, Днепр, Ивано-Франковск, Кропивницкий, Киев, Вышгород, Подольск, Полтава, Ровно, Херсон, Хмельницкий.

С начала августа магазины закрылись в: Кропивницком (второй магазин), Днепре, Каменском, Борисполе, Львове, Одессе (два магазина), Чернигове.

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Также ain.ua сообщило, что ІТ-команды "Эльдорадо" - сократили. Но в компании объяснили, что айтишников не увольняли, а отправили на простой и впоследствии вернут к работе.

Со ссылкой на источники ain.ua сообщает, что "компания не смогла/не захотела аккумулировать средства для того, чтобы рассчитаться с поставщиками за предварительно закупленный товар. Соответственно - товара не хватает, чтобы заполнять магазины и поэтому их закрывают".

"Маркетинг также сократили, потому что в нем нет необходимости - все равно нечего продавать", - отметил собеседник ain.ua.

Один из участников рынка утверждает, что у "Эльдорадо" традиционно была одна из самых низких эффективностей на рынке по сравнению с другими игроками. После начала полномасштабного вторжения, когда продажи упали на треть, экономика сети перестала сходиться и компания стала убыточной.

Также, у "Эльдорадо" якобы есть большие кредиты перед государственными банками. Хотя представители "Ощадбанка" не раскрывают, на каких условиях реструктуризированы кредиты и выплачиваются ли они вообще (это сделано для того, чтобы скрыть негативные показатели государственного банка). Речь о более чем $100 млн долгов только по "Эльдорадо".

"В конце концов, у конечного бенефициара "Эльдорадо" Виктора Полищука хватает проблем и с другими его активами, что также влияет на бизнес. Полищук все тем же государственным банкам должен возвращать средства и за столичный ТЦ "Гулливер"", - пишет ain.ua.

Напоминаем:

Весной 2021 года журнал Forbes опубликовал рейтинг 25 крупнейших рантье Украины. Его возглавил один из наименее публичных бизнесменов страны Виктор Полищук, более известный как бывший владелец обанкротившегося банка "Михайловский".

В Нацбанке считают, что владельцы "Михайловского" успели нанести государству ущерб на более чем 23 млрд грн.

Однако государство не только не смогло вернуть эти средства, но и не смогло привлечь виновных в масштабных экономических преступлениях к ответственности.

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