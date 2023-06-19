Нацбанк пом'якшив фінансовий моніторинг стосовно "політично значущих осіб"

Національний банк заборонив банкам дискримінувати політично значущих осіб при здійсненні фінансового моніторингу та пом'якшив окремі норми такого моніторингу.

Про це йдеться в повідомленні НБУ.

Зазначається, що раніше питання застосування ризик-орієнтованого підходу банків до "політично значущих осіб" (Politically Exposed Persons, РЕРs), містилися в рекомендаційних листах Нацбанку. Тепер регулятор закріпив свої рекомендації постановою від 15 червня 2023 № 74 "Про внесення змін до Положення про здійснення банками фінансового моніторингу", що набрала чинності 17 червня 2023 року.

"Банки мають відійти від формального підходу до встановлення рівня ризику РЕРs . У кожному окремому випадку присвоєння банком будь-якого рівня ризику PEPs має бути належним чином обґрунтовано. Такий підхід сприятиме запобіганню встановлення банками необґрунтованого рівня ризику та безпідставній відмові таким клієнтам в обслуговуванні", - роз'яснили в НБУ положення документа.

За дискримінацію банки будуть нести відповідальність.

"Банк несе відповідальність за неналежне застосування до клієнтів, які є РЕРs, ризик-орієнтованого підходу, включаючи встановлення їм необґрунтованого рівня ризику та/або вжиття щодо них непропорційних заходів відповідно до категорії ризику", - йдеться в тексті постанови.

Національний банк також пом’якшив окремі норми щодо джерел статків (багатства) "політично значущих осіб" та джерел коштів, пов’язаних з їх фінансовими операціями.

Так, підвищено ліміти на обсяги фінансових операцій за всіма рахунками "політично значущих осіб", відкритими в банку, з 200 тис. грн за квартал до 400 тис грн за місяць.

"Це є однією з умов для невжиття заходів з установлення джерел статків (багатства) "політично значущих осіб", - наголосили в НБУ.

Нагадуємо:

У листопаді 2022 року Верховна Рада ухвалила закон, який скасовує довічний фінансовий моніторинг для чиновників і політиків. Зараз вони підпадатимуть під такий моніторинг лише протягом трьох років після звільнення з посади.

Поняття "політично значущі особи" та порядок роботи з ними в українському законодавстві визначені Законом України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" від 6 грудня 2019 р. No361-ІХ. Зазначений порядок застосовується не тільки до політично значущих осіб, а й до членів їх сімей та осіб, пов'язаних з ними.

Політично значущі особи — фізичні особи, які мають або мали повноваження щодо виконання значних публічних функцій, незалежно від місця перебування або місця, де вони здійснюють їх функції. Політично значущі особи поділяються на національних, іноземних та тих, які виконують публічні функції в міжнародних організаціях.