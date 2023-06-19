"Нафтогаз" за 5 місяців сплатив до держбюджету податків на понад 40 мільярдів

За січень-травень 2023 року група "Нафтогаз" сплатила до держбюджету податків на суму понад 40 млрд гривень.

Про це повідомляє пресслужба "Нафтогазу".

Зазначається, що це 13% всіх платежів, що контролюються Державною податковою службою України.

"Лише у травні підприємства групи "Нафтогаз" сплатили до державного бюджету 9 млрд гривень. Таким чином ми забезпечили майже десяту частину всіх податкових надходжень в цьому місяці", - заявив голова правління НАК "Нафтогаз України" Олексій Чернишов.

За п’ять місяців зведений бюджет України (державний та місцевий бюджети) підприємства групи "Нафтогаз" поповнили на 43 млрд гривень, додали в компанії.

Нагадаємо:

За перші 4 місяці року група "Нафтогаз" сплатила до держбюджету понад 30 мільярдів гривень податків.

Економічна правда