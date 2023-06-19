Всі розділи
Укр / Рус

"Нафтогаз" за 5 місяців сплатив до держбюджету податків на понад 40 мільярдів

Понеділок, 19 червня 2023, 10:17 - Олексій Павлиш

За січень-травень 2023 року група "Нафтогаз" сплатила до держбюджету податків на суму понад 40 млрд гривень.

Про це повідомляє пресслужба "Нафтогазу".

Зазначається, що це 13% всіх платежів, що контролюються Державною податковою службою України.

"Лише у травні підприємства групи "Нафтогаз" сплатили до державного бюджету 9 млрд гривень. Таким чином ми забезпечили майже десяту частину всіх податкових надходжень в цьому місяці", - заявив голова правління НАК "Нафтогаз України" Олексій Чернишов.

За п’ять місяців зведений бюджет України (державний та місцевий бюджети) підприємства групи "Нафтогаз" поповнили на 43 млрд гривень, додали в компанії.

Нагадаємо:

За перші 4 місяці року група "Нафтогаз" сплатила до держбюджету понад 30 мільярдів гривень податків.

Економічна правда

Нафтогаз податки фінанси гроші
Матеріали за темою
Компанія "Нафтогазу" встановила тарифи на розподіл газу для Харківщини вищі за сусідні області 12 червня 2023, 17:53
Справа Коболєва: ВАКС втретє відмовив у продовженні строків розслідування 5 червня 2023, 18:30
Негласні закономірності та незрозумілі результати відбору членів наглядових рад держбанків 2 червня 2023, 20:25
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті