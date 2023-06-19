Нацбанк смягчил финансовый мониторинг в отношении "политически значимых лиц"

Национальный банк запретил банкам дискриминировать политически значимых лиц при осуществлении финансового мониторинга и смягчил отдельные нормы такого мониторинга.

Об этом говорится в сообщении НБУ.

Отмечается, что ранее вопросы применения риск-ориентированного подхода банков к "политически значимым лицам" (Politically Exposed Persons, РЕРѕ), содержались в рекомендательных письмах Нацбанка. Теперь регулятор закрепил свои рекомендации постановлением от 15 июня 2023 № 74 "О внесении изменений в Положение об осуществлении банками финансового мониторинга", вступившим в силу 17 июня 2023 года.

"Банки должны отойти от формального подхода к установлению уровня риска РЕРѕ. В каждом отдельном случае присвоение банком любого уровня риска PEPs должно быть надлежащим образом обосновано. Такой подход будет способствовать предотвращению установления банками необоснованного уровня риска и безосновательного отказа таким клиентам в обслуживании", - разъяснили в НБУ положения документа.

За дискриминацию банки будут нести ответственность.

"Банк несет ответственность за ненадлежащее применение к клиентам, которые являются РЕРѕ, риск-ориентированного подхода, включая установление им необоснованного уровня риска и/или принятие в отношении них непропорциональных мер в соответствии с категорией риска", - говорится в тексте постановления.

Национальный банк также смягчил отдельные нормы относительно источников состояния (богатства) "политически значимых лиц" и источников средств, связанных с их финансовыми операциями.

Так, повышены лимиты на объемы финансовых операций по всем счетам "политически значимых лиц", открытыми в банке, с 200 тыс. грн за квартал до 400 тыс. грн в месяц.

"Это является одним из условий для непринятия мер по установлению источников состояния (богатства) "политически значимых лиц", - отметили в НБУ.

Напоминаем:

В ноябре 2022 года Верховная Рада приняла закон, который отменяет пожизненный финансовый мониторинг для чиновников и политиков. Сейчас они будут подпадать под такой мониторинг только в течение трех лет после увольнения с должности.

Понятие "политически значимые лица" и порядок работы с ними в украинском законодательстве определены Законом Украины "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения" от 6 декабря 2019 г. No361-ІХ. Указанный порядок применяется не только к политически значимым лицам, но и к членам их семей и лицам, связанным с ними.

Политически значимые лица - физические лица, которые имеют или имели полномочия по выполнению значительных публичных функций, независимо от места пребывания или места, где они осуществляют их функции. Политически значимые лица делятся на национальных, иностранных и тех, которые выполняют публичные функции в международных организациях.