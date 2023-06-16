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США скеровують додаткові 205 мільйонів доларів на гуманітарну допомогу для українців

П'ятниця, 16 червня 2023, 19:30 - Європейська правда

Сполучені Штати у п’ятницю оголосили про надання додаткових 205 мільйонів доларів для гуманітарної допомоги для українців, що постраждали від наслідків повномасштабного вторгнення Росії.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться в заяві Державного департаменту США.

Гуманітарна допомога США буде скерована на продовольство, безпечну питну воду, послуги захисту, освіту, засоби до існування, правову допомогу, доступне житло, охорону здоров'я та інші послуги й товари через міжнародні й неурядові організації.

"Ці кошти також допомагають жертвам конфлікту підтримувати зв'язок з членами сім'ї, які були розлучені, і сприяють возз'єднанню сімей, коли це можливо", – додають у Держдепі.

З урахуванням нового пакета допомоги загальний обсяг фінансування гумдопомоги для України з боку США у 2023 фінансовому році (закінчується 30 вересня) становить понад 605 мільйонів доларів, а з лютого 2022-го – понад 2,1 мільярда доларів.

"Ми продовжуємо закликати до негайного припинення російської агресивної війни і до Росії сприяти безперешкодному доступу до постачальників гуманітарної допомоги в Україні та безпечному проїзду для тих, хто прагне переїхати в безпечніші райони", – додали у відомстві.

Нагадаємо, минулого тижня Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) повідомило про допомогу, яку надало мешканцям Херсонської області, постраждалої від підтоплень внаслідок підриву Росією дамби Каховської гідроелектростанції.

Європейська правда

США Україна фінанси
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