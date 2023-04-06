Нафта дешевшає: слабкі економічні дані США викликали побоювання рецесії

Нафта впала у ціні в четвер, оскільки слабкі економічні дані США викликали занепокоєння щодо потенційної глобальної рецесії і скорочення попиту.

Про це пише Reuters.

Як змінились ціни

Ф'ючерси на нафту марки Brent подешевшали на 41 цент, або на 0,5%, до 84,58 долара за барель до 06:16 за Гринвічем. Американська нафта марки West Texas Intermediate подешевшала на 45 центів, або на 0,6%, до 80,16 долара за барель.

Нафта Brent і WTI виросли майже на 6% на цьому тижні, продовжуючи тритижневе зростання після того, як члени ОПЕК+ пообіцяли добровільне скорочення видобутку.

Причини

"Ралі нафти призупинилося, оскільки вона боролася зі зустрічним вітром, викликаним слабкими економічними даними. Це компенсувало більш позитивні фундаментальні показники", - йдеться в повідомленні ANZ Research.

У березні сектор послуг США сповільнився більше, ніж очікувалося, через охолодження попиту, в той час як індекс цін, що сплачуються підприємствами сфери послуг, впав до найнижчого рівня майже за три роки, що дало Федеральній резервній системі США поштовх у боротьбі з інфляцією.

У середу центральний банк Нової Зеландії підвищив процентні ставки більше, ніж очікувалося, і Індія, ймовірно, буде наступною в черзі на підвищення своїх базових ставок.

Тим часом кількість вакансій у США в лютому впала до найнижчого рівня за майже два роки, що свідчить про охолодження ринку праці. Потік слабких економічних даних погіршив ринкові настрої, розпалюючи побоювання рецесії та спонукаючи інвесторів до стратегій уникнення ризиків.

Індекс долара США зміцнився в четвер, відскочивши від нещодавнього двомісячного мінімуму. Сильніший долар може знизити попит на нафту, оскільки нафта стає дорожчою для власників інших валют.

"Уповільнення економічних перспектив США впливає на зростання цін на нафту в США, однак ми продовжуємо очікувати подальшого зростання цін на нафту до кінця кварталу", - пишуть Баден Мур і Адам Скелтон, аналітики National Australia Bank.

Підтримуючи ринок, Саудівська Аравія, найбільший світовий експортер нафти, підвищила ціни на свою флагманську нафту для азійських покупців третій місяць поспіль.

"Це вказує на подальше зростання попиту в регіоні", - зазначає ANZ Research.

Минулого тижня запаси нафти в США впали на 3,7 мільйона барелів, що приблизно на 1,5 мільйона барелів більше, ніж прогнозувалося, свідчать урядові дані.

Запаси бензину і дистилятів також впали більше, ніж очікувалося, скоротившись на 4,1 млн барелів і 3,6 млн барелів відповідно.

Економічна правда