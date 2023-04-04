"Укрнафта" збільшила середньодобовий видобуток нафти порівняно з 2022 роком
Вівторок, 4 квітня 2023, 19:08 -
ПАТ "Укрнафта" за підсумками першого кварталу 2023 року збільшила середньодобовий видобуток нафти до 3926 тонн.Торік середньодобовий видобуток становив 3753 тонни.
Про це розповів директор компанії Сергій Корецький в інтерв'ю Expro.
"Найбільш наочно демонструють ситуацію показники добового видобутку нафти, якщо минулого року середньодобовий видобуток становив 3753 тонни, то за результатами І кварталу ми вийшли на показник 3916 тонн. Це стало можливим за рахунок ліквідації врізок та проведення капітальних ремонтів свердловин", – зауважив Корецький.
У 2022 році "Укрнафта" видобула 1,37 млн тонн нафти й 1,037 млрд кубометрів газу.
Нагадуємо:
ПАТ "Укрнафта" уклало контракт на імпорт нафтопродуктів в Україну з польською компанією Orlen.