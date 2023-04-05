Ціни на нафту зростають через скорочення видобутку ОПЕК+

Ціни на нафту зросли в середу на тлі очікувань скорочення запасів сирої нафти в США, а також останніх цілей зі скорочення видобутку, встановлених ОПЕК+.

Про це пише Reuters.

Як змінились ціни

Ф'ючерси на нафту марки Brent подорожчали на 45 центів, або на 0,5%, до 85,39 долара за барель до 03:52 за Гринвічем. Американська нафта марки West Texas Intermediate подорожчала на 40 центів, або на 0,5%, до 81,11 долара за барель.

Причини

Зростання цін відбулося після того, як галузевий звіт показав, що запаси нафти в США скоротилися приблизно на 4,3 млн барелів за тиждень, що закінчився 31 березня. Офіційний звіт про запаси Адміністрації енергетичної інформації США має бути опублікований о 14:30 за Гринвічем у середу.

Підтримку продовжують надавати останні цілі щодо скорочення поставок, встановлені ОПЕК+.

"Енерготрейдери все ще переварюють несподіване скорочення видобутку ОПЕК+, і будь-яка новина, яка вказує на те, що ринок нафти залишиться ще більш жорстким, призведе до ще більшого зростання цін", - сказав аналітик OANDA Едвард Мойя.

План ОПЕК+ доведе загальний обсяг скорочення видобутку групою до 3,66 млн барелів на добу, включаючи скорочення на 2 млн б/д у жовтні минулого року, що дорівнює приблизно 3,7% світового попиту.

В Азії дані показали, що сектор послуг Японії виріс в березні найшвидшими темпами за останні дев'ять років.

Однак слабка виробнича активність в США і Китаї - двох найбільших споживачів нафти - утримує ціни на нафту від подальшого зростання, незважаючи на перспективу скорочення пропозиції після скорочення видобутку ОПЕК+.

Трейдери шукатимуть підказки щодо ширших економічних тенденцій у даних по зайнятості в несільськогосподарському секторі США, які мають бути опубліковані пізніше цього тижня, кажуть аналітики.

"Дані по зайнятості в несільськогосподарському секторі США, ймовірно, будуть найвпливовішими економічними даними, які визначатимуть рух ринку в цілому", - сказала аналітик CMC Markets Тіна Тенг.

Економічна правда