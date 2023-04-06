Нефть дешевеет: слабые экономические данные США вызвали опасения рецессии

Нефть упала в цене в четверг, поскольку слабые экономические данные США вызвали беспокойство относительно потенциальной глобальной рецессии и сокращения спроса.

Об этом пишет Reuters.

Как изменились цены

Фьючерсы на нефть марки Brent подешевели на 41 цент, или на 0,5%, до 84,58 доллара за баррель к 06:16 по Гринвичу. Американская нефть марки West Texas Intermediate подешевела на 45 центов, или на 0,6%, до 80,16 доллара за баррель.

Нефть Brent и WTI выросли почти на 6% на этой неделе, продолжая трехнедельный рост после того, как члены ОПЕК+ пообещали добровольное сокращение добычи.

Причины

"Ралли нефти приостановилось, поскольку она боролась со встречным ветром, вызванным слабыми экономическими данными. Это компенсировало более позитивные фундаментальные показатели", - говорится в сообщении ANZ Research.

В марте сектор услуг США замедлился больше, чем ожидалось, из-за охлаждения спроса, в то время как индекс цен, уплачиваемых предприятиями сферы услуг, упал до самого низкого уровня почти за три года, что дало Федеральной резервной системе США толчок в борьбе с инфляцией.

В среду центральный банк Новой Зеландии повысил процентные ставки больше, чем ожидалось, и Индия, вероятно, будет следующей в очереди на повышение своих базовых ставок.

Между тем количество вакансий в США в феврале упало до самого низкого уровня за почти два года, что свидетельствует об охлаждении рынка труда. Поток слабых экономических данных ухудшил рыночные настроения, разжигая опасения рецессии и побуждая инвесторов к стратегиям избегания рисков.

Индекс доллара США укрепился в четверг, отскочив от недавнего двухмесячного минимума. Более сильный доллар может снизить спрос на нефть, поскольку нефть становится дороже для владельцев других валют.

"Замедление экономических перспектив США влияет на рост цен на нефть в США, однако мы продолжаем ожидать дальнейшего роста цен на нефть до конца квартала", - пишут Баден Мур и Адам Скелтон, аналитики National Australia Bank.

Поддерживая рынок, Саудовская Аравия, крупнейший мировой экспортер нефти, повысила цены на свою флагманскую нефть для азиатских покупателей третий месяц подряд.

"Это указывает на дальнейший рост спроса в регионе", - отмечает ANZ Research.

На прошлой неделе запасы нефти в США упали на 3,7 миллиона баррелей, что примерно на 1,5 миллиона баррелей больше, чем прогнозировалось, свидетельствуют правительственные данные.

Запасы бензина и дистиллятов также упали больше, чем ожидалось, сократившись на 4,1 млн баррелей и 3,6 млн баррелей соответственно.

Экономическая правда