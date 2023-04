Марченко закликав ЄС посилити санкції проти РФ та прискорити конфіскацію її активів 

фото: міністерство фінансів

Під час неофіційної зустрічі міністрів економіки та фінансів країн ЄС 29 квітня міністр фінансів Сергій Марченко закликав до посилення санкцій проти Росії.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів України.

Міністр фінансів закликав партнерів до посилення санкцій проти РФ, яка має заплатити за жахливі діяння в Україні.

"По-перше, навіть враховуючи безпрецедентні санкції, вони не мали достатньо руйнівного впливу на економіку агресора, як ми всі очікували. Ми повинні сфокусуватися на посиленні імплементації санкцій та закритті лазівок, що дозволяють від них ухилятись. Важливо запровадити обмеження щодо країн, які допомагають росії.

По-друге, потрібно прискорити розробку механізмів конфіскації російських активів та спрямування їх на відновлення України. Агресор має понести відповідальність за свої дії та компенсувати збитки нашій державі", – заявив Марченко.

Крім того, у своїй промові міністр відзначив, що українська фінансова система знаходиться у кращому стані, ніж рік тому, а економіка демонструє поступове відновлення.

Щодо виконання бюджету, Сергій Марченко зазначив, що у поточному році зовнішнє фінансування надходить ритмічно та передбачувано, а внутрішні доходи бюджету зросли, що в комплексі дозволяє фінансувати видатки держбюджету своєчасно та у повному обсязі.

Додається, що у цьому контексті, Міністр фінансів закликав партнерів долучитися до фінансування проектів Світового банку URTF (Ukraine Relief, Recovery, Reconstruction and Reform Trust Fund) та SPURR (Special Program for Ukraine's Recovery and Crisis Response). Фонди СБ створені для мобілізації коштів донорів на проекти зі швидкого відновлення.

Нагадаємо:

