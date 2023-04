Марченко призвал ЕС усилить санкции против РФ и ускорить конфискацию ее активов 

Во время неофициальной встречи министров экономики и финансов стран ЕС 29 апреля министр финансов Сергей Марченко призвал к усилению санкций против России.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов Украины.

Министр финансов призвал партнеров к усилению санкций против РФ, которая должна заплатить за ужасные деяния в Украине.

"Во-первых, даже учитывая беспрецедентные санкции, они не имели достаточно разрушительного воздействия на экономику агрессора, как мы все ожидали. Мы должны сфокусироваться на усилении имплементации санкций и закрытии лазеек, позволяющих от них уклоняться. Важно ввести ограничения в отношении стран, которые помогают России.

Во-вторых, нужно ускорить разработку механизмов конфискации российских активов и направления их на восстановление Украины. Агрессор должен понести ответственность за свои действия и компенсировать убытки нашему государству", - заявил Марченко.

Кроме того, в своей речи министр отметил, что украинская финансовая система находится в лучшем состоянии, чем год назад, а экономика демонстрирует постепенное восстановление.

Относительно выполнения бюджета, Сергей Марченко отметил, что в текущем году внешнее финансирование поступает ритмично и предсказуемо, а внутренние доходы бюджета выросли, что в комплексе позволяет финансировать расходы госбюджета своевременно и в полном объеме.

Добавляется, что в этом контексте, Министр финансов призвал партнеров присоединиться к финансированию проектов Всемирного банка URTF (Ukraine Relief, Recovery, Reconstruction and Reform Trust Fund) и SPURR (Special Program for Ukraine's Recovery and Crisis Response). Фонды ВБ созданы для мобилизации средств доноров на проекты по быстрому восстановлению.

