Все разделы
Укр / Рус

Марченко призвал ЕС усилить санкции против РФ и ускорить конфискацию ее активов 

Воскресенье, 30 апреля 2023, 11:18 - Игорь Пилипив

Во время неофициальной встречи министров экономики и финансов стран ЕС 29 апреля министр финансов Сергей Марченко призвал к усилению санкций против России.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов Украины. 

Министр финансов призвал партнеров к усилению санкций против РФ, которая должна заплатить за ужасные деяния в Украине.

"Во-первых, даже учитывая беспрецедентные санкции, они не имели достаточно разрушительного воздействия на экономику агрессора, как мы все ожидали. Мы должны сфокусироваться на усилении имплементации санкций и закрытии лазеек, позволяющих от них уклоняться. Важно ввести ограничения в отношении стран, которые помогают России. 

Во-вторых, нужно ускорить разработку механизмов конфискации российских активов и направления их на восстановление Украины. Агрессор должен понести ответственность за свои действия и компенсировать убытки нашему государству", - заявил Марченко. 

Кроме того, в своей речи министр отметил, что украинская финансовая система находится в лучшем состоянии, чем год назад, а экономика демонстрирует постепенное восстановление.

Относительно выполнения бюджета, Сергей Марченко отметил, что в текущем году внешнее финансирование поступает ритмично и предсказуемо, а внутренние доходы бюджета выросли, что в комплексе позволяет финансировать расходы госбюджета своевременно и в полном объеме. 

Добавляется, что в этом контексте, Министр финансов призвал партнеров присоединиться к финансированию проектов Всемирного банка URTF (Ukraine Relief, Recovery, Reconstruction and Reform Trust Fund) и SPURR (Special Program for Ukraine's Recovery and Crisis Response). Фонды ВБ созданы для мобилизации средств доноров на проекты по быстрому восстановлению.

Напомним:

Правительство РФ одобрило законопроект о программе долгосрочных сбережений - собранные с граждан деньги будут использовании на покрытие дефицита бюджета.

Европейский Союз намерен запретить транзит многих товаров через РФ, чтобы усилить соблюдение уже введенных санкций.

ЕС санкции РФ
Материалы по теме
Запрет Еврокомиссии по агроимпорту из Украины начнет действовать 2 мая - СМИ 30 апреля 2023, 10:20
Украина выразила протест Польше и ЕС из-за ограничений для украинской сельхозпродукции 29 апреля 2023, 11:08
Европа нуждается в украинском зерне 27 апреля 2023, 13:19
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте