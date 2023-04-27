Спроби перекрити дефіцит бюджету: у РФ пропонують запровадити програму заощаджень населення

Уряд РФ схвалив законопроєкт про програму довгострокових заощаджень - зібрані з громадян гроші будуть використанні на покриття дефіциту бюджету.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів РФ.

Як заявив міністр фінансів РФ, "нова програма довгострокових заощаджень створить додатковий імпульс для зростання довгострокових накопичень громадян та економічного розвитку країни".

Участь у програмі буде добровільною. Нею зможуть скористатися громадяни РФ старші 18 років. Також договір довгострокових заощаджень можна укласти на користь своєї дитини чи будь-якої іншої особи, незалежно від її віку.

Операторами програми, які забезпечують збереження та прибутковість заощаджень та здійснюють виплати цих заощаджень, є недержавні пенсійні фонди.

Робити внески у рамках програми довгострокових заощаджень зможе і роботодавець. Внесені на рахунок кошти будуть застраховані на 2,8 млн. рублів.

Сформовані кошти вкладатимуться в ОФП (облігації федеральної позики), інфраструктурні облігації, корпоративні облігації та інші цінні папери.

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Економічна правда