Суд передав АРМА "Укрнафтобуріння" Коломойського, Хомутинніка та Фукса – ЗМІ

За рішенням суду акції однієї з найбільших газовидобувних компаній України, "Укрнафтобуріння", були передані в управління АРМА.

Про це повідомляє Цензор.нет з посиланням на ухвалу суду, яку опублікувало видання.

В ухвалі йдеться про рішення Печерського районного суду м. Києва від 11 квітня, яким акції "Укрнафтобуріння" передаються в управління Національному агентству з питань виявлення, розшуку та управління активами. Акції були заарештовані 7 квітня.

Згідно даних реєстру, "Укрнафтобуріння" належить АРЕС СИСТЕМС ЛТД. (22,49%), DERIPON COMMERCIAL (22,49%), LTD, JKX Ukraine B.V. (10%) та ARIANA BUSINESS LIMITED (22,49%). Компанія пов’язана з бізнесменами Ігорем Коломойським, Павлом Фуксом та Віталієм Хомутинніком. "Укрнафтобуріння" є однією з найбільших газовидобувних компаній України: у 2021 році видобуток газу сягнув 725,4 млн кудометрів.

Кримінальне провадження, в межах якого відбувся арешт акцій, стосується промислової розробки найбільшого в Україні розвіданого Сахалінського родовища газу на Харківщині.

За даними слідства, посадовці НАК "Надра України", Державної служби геології та надр України, ТОВ "Сахалінське", "Укрнафтобуріння", ТОВ "Сіріус-1", ЗАТ "Девон" та ТОВ "Іст Юроуп Петролеум" (раніше – ТОВ "Голден Деррік") за попередньою змовою вчинили зловживання службовим становищем.

Так, розподіл прибутків від спільної діяльності покладався на операторів: ТОВ "Сахалінське", ТОВ "Сіріус-1" та ЗАТ "Девон".

Компанія "Надра України" із порушенням постанови Кабміну відчужила частки, що належали їй у спільному частковому майні, а ТОВ "Голден Деррік", вийшла зі складу учасників та внесла відповідні зміни до договорів про спільну діяльність.

Остання – колись частково державна компанія у складі НАК "Надра України". У 2011 році компанія на позаконкурсній основі отримала більше двох десятків спеціальних дозволів на користування надрами.

У 2013 "Голден Деррік" стала наступницею всіх прав та обов`язків, що належали НАК "Надра України" та дочірньому підприємству "Полтавнафтогазгеологія", при розробці Сахалінського нафтогазоконденсатного родовища.

Відтак "Укрнафтобуріння" було введено до складу учасників спільної діяльності через наявність спецдозволу на користування надрам. Водночас, як встановив Верховний суд, видача спецдозволу була протиправною.

Нагадуємо:

Раніше повідомлялося, що за матеріалами Державного бюро розслідувань в Україні арештували корпоративні права трьох видобувних підприємств екснардепа та російського олігарха.

"Під "патронатом" екснардепа держструктури надавали спецдозволи на видобуток газу з відвертим порушенням процедур. У результаті сировина на папері коштувала набагато дешевше, також занижувались реальні обсяги видобутку на державному родовищі. Різницю клали "до кишені" організатори оборудки", – пояснили тоді в Бюро.

Через протиправну діяльність посадовців ПрАТ "НАК "Надра України" та низки комерційних структур Україна фактично втратила право на Сахалінське нафтогазове родовище на Харківщині, вважає слідство.





