Суд передал АРМА "Укрнефтебурение" Коломойского, Хомутынника и Фукса

По решению суда акции одной из крупнейших газодобывающих компаний Украины, "Укрнефтебурение", были переданы в управление АРМА.

Об этом сообщает Цензор.нет со ссылкой на постановление суда, которое опубликовало издание.

В постановлении говорится о решении Печерского районного суда г. Киева от 11 апреля, которым акции "Укрнефтебурения" передаются в управление Национальному агентству по вопросам выявления, розыска и управления активами. Акции были арестованы 7 апреля.

Согласно данным реестра, "Укрнефтебурение" принадлежит АРЕС СИСТЕМС ЛТД. (22,49%), DERIPON COMMERCIAL (22,49%), LTD, JKX Ukraine B.V. (10%) и ARIANA BUSINESS LIMITED (22,49%). Компания связана с бизнесменами Игорем Коломойским, Павлом Фуксом и Виталием Хомутынником. "Укрнефтебурение" является одной из крупнейших газодобывающих компаний Украины: в 2021 году добыча газа достигла 725,4 млн кубометров.

Уголовное производство, в рамках которого состоялся арест акций, касается промышленной разработки крупнейшего в Украине разведанного Сахалинского месторождения газа в Харьковской области.

По данным следствия, должностные лица НАК "Надра Украины", Государственной службы геологии и недр Украины, ООО "Сахалинское", "Укрнефтебурение", ООО "Сириус-1", ЗАО "Девон" и ООО "Ист Юроуп Петролеум" (ранее - ООО "Голден Деррик") по предварительному сговору совершили злоупотребление служебным положением.

Так, распределение прибыли от совместной деятельности возлагалось на операторов: ООО "Сахалинское", ООО "Сириус-1" и ЗАО "Девон".

Компания "Надра Украины" с нарушением постановления Кабмина отстранила доли, принадлежавшие ей в общем долевом имуществе, а ООО "Голден Деррик", вышла из состава участников и внесла соответствующие изменения в договоры о совместной деятельности.

Последняя - когда-то частично государственная компания в составе НАК "Надра Украины". В 2011 году компания на внеконкурсной основе получила более двух десятков специальных разрешений на пользование недрами.

В 2013 "Голден Деррик" стала преемницей всех прав и обязанностей, принадлежавших НАК "Надра Украины" и дочернему предприятию "Полтавнефтегазгеология", при разработке Сахалинского нефтегазоконденсатного месторождения.

Поэтому "Укрнефтебурение" было введено в состав участников совместной деятельности из-за наличия спецразрешения на пользование недрам. В то же время, как установил Верховный суд, выдача спецразрешения была противоправной.

Напоминаем:

Ранее сообщалось, что по материалам Государственного бюро расследований в Украине арестовали корпоративные права трех добывающих предприятий экс-нардепа и российского олигарха.

"Под "патронатом" экс-нардепа госструктуры предоставляли спецразрешения на добычу газа с откровенным нарушением процедур. В результате сырье на бумаге стоило гораздо дешевле, также занижались реальные объемы добычи на государственном месторождении. Разницу клали "в карман" организаторы сделки", - пояснили тогда в Бюро.

Из-за противоправной деятельности должностных лиц ЧАО "НАК "Надра Украины" и ряда коммерческих структур Украина фактически потеряла право на Сахалинское нефтегазовое месторождение в Харьковской области, считает следствие.