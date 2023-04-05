Привласнили державні надра: суд арештував активи підприємств ексдепутата та російського олігарха

За матеріалами Державного бюро розслідувань в Україні арештували корпоративні права трьох видобувних підприємств екснардепа та російського олігарха.

Про це повідомляє пресслужба ДБР.

Права ТОВ "Сахалінське", ТОВ "Сіріус-1" та ТОВ "Іст Юроуп Петролеум" після арешту передали в управління АРМА.

У лютому співробітники ДБР та СБУ викрили колишніх високопосадовців, які отримували незаконні надприбутки від видобутку газу з державних надр. Сума збитків державі може сягати сотень мільйонів гривень.

У колишнього народного депутата VIII скликання було проведено обшуки. За даними ДБР, він за попередньою змовою з посадовцями ПрАТ "НАК "Надра України", Держгеонадра, ТОВ "Сахалінське" та комерційними структурами у період 2003–2022 років фактично привласнив державні корисні копалини.

"Під "патронатом" екснардепа держструктури надавали спецдозволи на видобуток газу з відвертим порушенням процедур. У результаті сировина на папері коштувала набагато дешевше, також занижувались реальні обсяги видобутку на державному родовищі. Різницю клали "до кишені" організатори оборудки", – пояснили в Бюро.

Через протиправну діяльність посадовців ПрАТ "НАК "Надра України" та низки комерційних структур Україна фактично втратила право на Сахалінське нафтогазове родовище на Харківщині.

З державного бюджету на розробку даного родовища було витрачено понад 1 млрд грн. За даними геологорозвідувальних робіт, поклади газу на цьому об’єкті становлять щонайменше 15 млрд кубометрів.

У ДБР не називають причетних, однак ймовірно йдеться колишнього народного депутата від "Народного фронту" Ігоря Котвіцького та бізнесмена Павла Фукса.

Економічна правда