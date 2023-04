Китай планує ввести обов'язкові перевірки безпеки для ШІ-сервісів

Китай планує вимагати перевірки безпеки послуг генеративного ШІ, перш ніж їм буде дозволено працювати, що створює невизначеність щодо ботів, подібних до ChatGPT, які були представлені найбільшими технологічними компаніями країни.

Постачальники послуг повинні гарантувати, що контент є точним і поважає інтелектуальну власність, а також не дискримінує і не загрожує безпеці, йдеться в проєкті керівних принципів, опублікованому для громадського обговорення, повідомляє Адміністрація кіберпростору Китаю.

Оператори ШІ також повинні будуть чітко маркувати контент, створений за допомогою ШІ.

"Вимоги регулятора оповнюють зростаючі спроби Пекіна регулювати вибуховий ріст генеративного ШІ після того, як в листопаді в індустрії з'явився ChatGPT від OpenAI.

Компанії - від Alibaba Group Holding Ltd. до SenseTime Group Inc. і Baidu - прагнуть створити платформу ШІ наступного покоління для найбільшого в світі інтернет-ринку. Це віддзеркалює зростаючу хвилю розробок за кордоном, де Google Inc. і Microsoft Corp. є одними з багатьох технологічних компаній, що досліджують генеративний ШІ, який може створювати оригінальний контент лише за допомогою простих підказок користувача", - пише агентство.

Китай не приховує свого бажання розвивати ШІ в той час, коли країна перебуває в конфлікті зі США через технології.

Але залишається неясним, як уряд має намір стимулювати і контролювати цю нову сферу. Опубліковані у вівторок керівні принципи по суті переносять існуючі правила щодо даних і контенту - від захисту особистої інформації до цензури повідомлень, які партія вважає небажаними, - на зростаючу сферу ШІ.

Китай, ймовірно, заборонить іноземні сервіси штучного інтелекту, такі як OpenAI або Google, як це було зроблено з американськими пошуковими системами та соціальними мережами. Пекін наполягає на жорсткому контролі над онлайн-контентом і дискусіями.

Але, як очікується, поки що Пекін уникатиме "надмірного затягування повідка" для своїх місцевих фірм, побоюючись придушити зароджувану сферу, яка потребує простору для інновацій, вважає Анжела Чжан, доцент кафедри права в Університеті Гонконгу.

Китайський технологічний гігант Alibaba Group Holding у вівторок, 11 квітня, продемонстрував свою генеративну модель штучного інтелекту Tongyi Qianwen і заявив, що найближчим часом вона буде інтегрована в усі додатки компанії.

