Китай хоче прокласти підводну інтернет-мережу за $500 мільйонів, щоб конкурувати зі США

Китайські державні телекомунікаційні компанії розробляють підводну оптоволоконну інтернет-кабельну мережу вартістю 500 мільйонів доларів, яка з'єднає Азію, Близький Схід і Європу, щоб конкурувати з аналогічним проєктом, підтримуваним США.

Про це пише Reuters із посиланням на 4 джерела, які беруть участь в угоді.

За словами чотирьох осіб, які безпосередньо знайомі з планом, три основні китайські оператори - China Telecommunications Corporation (China Telecom), China Mobile Limited і China United Network Communications Group Co Ltd (China Unicom) - розробляють одну з найсучасніших і найрозгалуженіших підводних кабельних мереж у світі.

Кабель EMA (Європа-Близький Схід-Азія) з'єднає Гонконг з китайською острівною провінцією Хайнань, а потім проляже до Сінгапуру, Пакистану, Саудівської Аравії, Єгипту і Франції, розповіли 4 співрозмовників. Вони попросили не називати їхніх імен, оскільки їм не дозволено обговорювати потенційну комерційну таємницю.

За словами співрозмовників, кабель, будівництво якого обійдеться приблизно в 500 мільйонів доларів, буде виготовлений і прокладений китайською компанією HMN Technologies Co Ltd, швидкозростаючою кабельною фірмою, чия компанія-попередниця була мажоритарним акціонером китайського телекомунікаційного гіганта Huawei Technologies.

За словами джерел, HMN Tech, мажоритарним власником якої є шанхайська компанія Hengtong Optic-Electric Co Ltd, отримає субсидії від китайської держави на будівництво кабелю.

China Mobile, China Telecom, China Unicom, HMN Tech, Hengtong і Міністерство закордонних справ Китаю не відповіли на запити про коментарі.

Новини про запланований кабель з'явилися після того, як минулого місяця агентство Reuters повідомило, що уряд США, стурбований тим, що Пекін збирає інтернет-дані, за останні чотири роки успішно зірвав низку китайських проєктів з прокладання підводних кабелів за кордоном.

Вашингтон також заблокував ліцензії на заплановані приватні підводні кабелі, які б з'єднали Сполучені Штати з Гонконгом, включаючи проєкти під керівництвом Google LLC, Meta Platforms, Inc і Amazon.com Inc.

Підводними кабелями передається понад 95% всього міжнародного інтернет-трафіку. Ці високошвидкісні канали протягом десятиліть належать групам телекомунікаційних і технологічних компаній, які об'єднують свої ресурси для побудови цих величезних мереж, щоб дані могли безперешкодно переміщатися по всьому світу.

Але ці кабелі, вразливі для шпигунства і саботажу, стали зброєю впливу в ескалації конкуренції між Сполученими Штатами і Китаєм. Наддержави борються за домінування над передовими технологіями, які можуть визначити економічну і військову перевагу в найближчі десятиліття.

Очолюваний Китаєм проект EMA має на меті скласти пряму конкуренцію іншому кабелю, який зараз будує американська компанія SubCom LLC, під назвою SeaMeWe-6 (Південно-Східна Азія-Близький Схід-Західна Європа-6), який також з'єднає Сінгапур з Францією через Пакистан, Саудівську Аравію, Єгипет і півдюжини інших країн, розташованих вздовж маршруту.

Економічна правда