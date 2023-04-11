Китай планирует ввести обязательные проверки безопасности для ИИ-сервисов

Китай планирует требовать проверки безопасности услуг генеративного ИИ, прежде чем им будет разрешено работать, что создает неопределенность в отношении ботов, подобных ChatGPT, которые были представлены крупнейшими технологическими компаниями страны.

Об этом пишет Bloomberg.

Поставщики услуг должны гарантировать, что контент является точным и уважает интеллектуальную собственность, а также не дискриминирует и не угрожает безопасности, говорится в проекте руководящих принципов, опубликованном для общественного обсуждения, сообщает Администрация киберпространства Китая.

Операторы ИИ также должны будут четко маркировать контент, созданный с помощью ИИ.

"Требования регулятора дополняют растущие попытки Пекина регулировать взрывной рост генеративного ИИ после того, как в ноябре в индустрии появился ChatGPT от OpenAI.

Компании - от Alibaba Group Holding Ltd. до SenseTime Group Inc. и Baidu - стремятся создать платформу ИИ следующего поколения для крупнейшего в мире интернет-рынка. Это отражает растущую волну разработок за рубежом, где Google Inc. и Microsoft Corp. являются одними из многих технологических компаний, исследующих генеративный ИИ, который может создавать оригинальный контент только с помощью простых подсказок пользователя", - пишет агентство.

Китай не скрывает своего желания развивать ИИ в то время, когда страна находится в конфликте с США из-за технологий.

Но остается неясным, как правительство намерено стимулировать и контролировать эту новую сферу. Опубликованные во вторник руководящие принципы по сути переносят существующие правила в отношении данных и контента - от защиты личной информации до цензуры сообщений, которые партия считает нежелательными, - на растущую сферу ИИ.

Китай, вероятно, запретит иностранные сервисы искусственного интеллекта, такие как OpenAI или Google, как это было сделано с американскими поисковыми системами и социальными сетями. Пекин настаивает на жестком контроле над онлайн-контентом и дискуссиями.

Но, как ожидается, пока что Пекин будет избегать "чрезмерного затягивания поводка" для своих местных фирм, опасаясь подавить зарождающуюся сферу, которая нуждается в пространстве для инноваций, считает Анжела Чжан, доцент кафедры права в Университете Гонконга.

Напомним:

Китайский технологический гигант Alibaba Group Holding во вторник, 11 апреля, продемонстрировал свою генеративную модель искусственного интеллекта Tongyi Qianwen и заявил, что в ближайшее время она будет интегрирована во все приложения компании.

Экономическая правда